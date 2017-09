Dax Shepard: Kinder dürfen schon ans Steuer

Donnerstag, 28. September 2017, 10:49 Uhr

Dax Shepard lässt seine Kinder Auto fahren. Der 42-Jährige hat mit seiner Ehefrau Kristen Bell zwei Kinder: die vierjährige Lincoln und die zweijährige Delta. Und für den Führerschein kann man ja bekanntlich nicht früh genug anfangen zu üben, deswegen lässt er seine beiden Kids ab und zu auch schon einmal einparken.

Foto: Hugh Dillon/WENN.com

„Sie steuern das Lenkrad. Sie können mit dem Gaspedal oder der Bremse noch nichts anfangen, aber im Lenken sind sie gut. Obwohl Delta noch recht schnell die Konzentration verliert“, verrät der Schauspieler dem ‚Us Weekly‘-Magazin. Ein besonderes Ziel von ihm ist es noch, seinen Töchtern das Motorradfahren beizubringen, wenn sie alt genug sind.

Sie sollen auch Motorrad fahren

„Ich denke, Kristen bringt ihnen bei, ein guter Mensch zu sein, zu singen und all das. Mein Job sind eher Mathe und Naturwissenschaften, aber ich will ihnen auch beibringen, Motorrad zu fahren, denn meine größte Angst ist, dass die beiden später auf Typen wie ihren Dad stehen und einen jungen Kerl mit Motorrad daten. Der Gedanke an meine Töchter auf dem Motorrad von irgendeinem 16-jährigen Jungen ist die größte Angst die ich haben. Aber wenn sie selber fahren, dann werden sie nie nur der Sozius sein wollen. Das ist mein Gegengift.“ Clever!