Zum Kinostart: 10 unfassbare Fakten über Queen Victoria

Donnerstag, 28. September 2017, 21:36 Uhr

Ab heute ist mit „Victoria & Abdul“ eine besondere Zeitreise ins viktorianische Großbritannien in den hiesigen Kinos gestartet.

Foto: Universal Pictures

Unter der Regie von Royal-Experte Stephen Frears brilliert Dame Judi Dench als Queen Victoria (siehe Fotos), die im Rahmen der prunkvollen Feierlichkeiten anlässlich ihres 50. Thronjubiläums den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim (Ali Fazal) kennenlernt. Zwischen beiden entwickelt sich schon bald eine ungewöhnliche Freundschaft.

Queen Victoria oder auch „Her Royal Highness Princess Alexandrina Victoria of Kent“ gehörte zu den bedeutendsten Frauen in der britischen Geschichte. Zum Kinostart haben wir 10 spannende Fakten über die außergewöhnliche Monarchin zusammengestellt.

10 Fakten über Queen Victoria

Queen Victoria…

… wurde 1837 im Alter von 18 Jahren Königin von England, regierte fast 64 Jahre lang und avancierte so zur am längsten regierenden britischen Monarchin. 2015 wurde dieser Rekord allerdings von ihrer Ur-Enkelin Elizabeth II gebrochen.

… war nicht nur Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, sondern ab 1876 auch Kaiserin von Indien. Sie herrschte damit über ein Viertel der gesamten Erdoberfläche und ein Drittel der Weltbevölkerung.

… machte ihrem Cousin Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha einen Heiratsantrag – nicht andersherum! Laut Gesetz war es nämlich verboten, der Königin jenen Antrag zu machen. Nach der Hochzeit 1840 bekam das königliche Paar innerhalb der folgenden 17 Jahre neun Kinder.

Foto: Universal Pictures

… setzte mit ihrem weißen Hochzeitskleid einen weltweiten, bis heute anhaltenden Modetrend. Erst durch ihre Trauung wurde Weiß zur typischen Farbe für Hochzeitskleider.

… wurde auch „Großmutter Europas“ genannt, weil viele ihrer 40 Enkel und 88 Urenkel auf den weiteren Thronen des Kontinents Platz nahmen.

… war ganz vernarrt in den deutschen Kaiser Wilhelm II. Er war Victorias Lieblingsenkel. Sie nannte ihn „Willy aus Preußen“.

… überlebte insgesamt sieben Mordanschläge.

Foto: Universal Pictures

… trug die letzten 40 Jahre ihres Lebens jeden Tag schwarz. Seit ihr Mann Albert am Dezember 1861 an Typhus starb, zog sich Victoria zurück, trug ausschließlich schwarz und bekam den Beinamen „Witwe von Windsor“.

… sprach neben Englisch auch fließend Deutsch und lernte weitere Sprachen wie Französisch, Italienisch und Latein. Später erteilte ihr Bediensteter und Freund Abdul Karim ihr auch Sprachunterricht in Hindustani und Urdu – Indien hat sie jedoch nie besucht.

…aß am liebsten indisches Curry, welches sie durch ihren Freund Abdul Karim entdeckte. Victoria verzehrte ihre Speisen übrigens in einem ungewöhnlichen Tempo. Sie aß sieben Gänge Menüs in rekordverdächtigen 30 Minuten! Für ihre Gäste hieß es daher ebenfalls schnell sein, denn jeder bekam seinen Teller erst nach der Queen und sobald diese fertig war, wurden alle Teller abgeräumt.