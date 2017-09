Jamie Foxx, der Klavierlehrer von Suri Cruise?

Freitag, 29. September 2017, 11:13 Uhr

Jamie Foxx ist der Klavierlehrer von Suri Cruise. Der 49-jährige Kino-Star soll bereits seit 2013 mit Katie Holmes (38) zusammen sein. Das Paar bestätigte die Beziehung jedoch erst Anfang des Monats.

Foto: Guillermo Proano/WENN.com

Mit Katies Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ex Tom Cruise großzieht, scheint sich der ‚Ray‘-Star bereits blendend zu verstehen: Beide verbindet die Liebe zum Klavierspielen und Jamie soll Suri sogar beim Üben helfen. Ein Insider verriet der neuesten Ausgabe des ‚Americas’s Star‘-Magazins: „Er ist ein großartiger Lehrer und so haben sie ein Hobby, das sie verbindet. Er gestaltet die Stunden lustig und drängt sie nicht, was Suri gut findet. Sie liebt es, zu üben und Katie könnte nicht glücklicher sein.“

Versteckspiel wirklich zu Ende?

Vor ein paar Wochen erst hatte das Versteckspiel für die beiden Schauspieler endlich ein Ende. Bereits seit 2013 gab es Gerüchte, dass die zwei nicht nur Freundschaft verbindet, nun wurden sie Händchen haltend am Strand gesichtet.

Grund für die lange Stille in dieser Romanze sei der Knebelvertrag, den die hübsche Brünette im Zuge ihrer Scheidung von Tom Cruise 2012 unterzeichnen musste. Fünf Jahre lang war es ihr Berichten zufolge untersagt, eine Beziehung zu einem anderen Mann öffentlich zu machen.