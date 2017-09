Serienstar Julia Louis-Dreyfus ist an Krebs erkrankt

Freitag, 29. September 2017, 9:16 Uhr

„Veep“-Star Julia Louis-Dreyfus steht vor dem schwersten Kampf ihres Lebens. Die US-Schauspielerin hat Krebs, den Mut und die Zuversicht aber hat sie nicht verloren.

Julia Louis-Dreyfus hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Foto: Paul Buck

Die 56-jährige US-Schauspielerin leidet unter Brustkrebs. „Eine von acht Frauen bekommt Brustkrebs. Heute bin ich es“, teilte die vor allem aus der HBO-Comedy-Serie „Veep – Die Vizepräsidentin“ und „Seinfeld“ bekannte Schauspielerin am gestrigen Donnerstag auf Twitter mit.

Nach Emmy-Gewinn gab’s die Diagnose

„Das Gute ist, dass ich einen großartigen Freundeskreis habe, der mich unterstützt und sich sorgt, und eine fantastische Versicherung durch meine Gewerkschaft“, schrieb Louis-Dreyfus, die verheiratet ist und zwei Kinder hat. Sie fügte hinzu: „Das Schlechte ist, dass nicht alle Frauen so viel Glück haben. Also lasst uns den Krebs bekämpfen und eine staatliche Krankenversicherung für alle wahr werden lassen.“

Vor rund zwei Wochen erst hatte Julia Louis-Dreyfus ihren elften Emmy gewonnen. Doch einen Tag später erhielt sie Medienberichten zufolge die schreckliche Diagnose.

Der Sender sprach seinem Star seine Unterstützung zu. In einem Statement heißt es: „Wir senden Julia und ihrer Familie jetzt unsere Liebe und unsere Unterstützung. Wir sind sicher, dass sie es mit ihrer typischen Beharrlichkeit und ihrem unerschrockenen Geist durchstehen wird und wir freuen uns auf ihre Genesung und ihre Rückkehr zu HBO für die letzte Staffel von ‚Veep.'“(dpa/KT)

Julia Louis-Dreyfus: 10 Meilensteine ihrer Karriere

– Saturday Night Live (Comedyshow, 1982–1985)

– Seinfeld (Serie, 1989-1998)

– Schöne Bescherung (Film, 1989)

– Harry außer sich (Komödie, 1997)

– Die Simpsons (2001, 2007–2008)

– Watching Ellie (Sitcom, 2002/2003)

– Arrested Development (Serie, 2004/2005)

– The New Adventures of Old Christine (Serie, 2006 – 2010)

– Veep – Die Vizepräsidentin (Serie seit 2012)

– Genug gesagt (Komödie, 2013)