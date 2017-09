Katie Price: Ex Kieran Hayler aus Reality-Show geworfen?

Freitag, 29. September 2017, 18:54 Uhr

Ex-Busenmodel (39) hat ihren Noch-Gatten Kieran Hayler (30) offenbar aus ihrer neuen Reality-Show geworfen. Das verkündete das einstige Boxenluder am Mittwoch in ihrer Ein-Mann-Show ‚An Audience With Katie Price’ in Liverpool, so das Klatschblatt ‚The Sun’.

Ein Beitrag geteilt von Kieran Hayler (@officialkieranhayler) am 5. Jul 2017 um 12:08 Uhr

Da verriet sie auch, dass sie es „sehr relaxt“ ansehe, die zweite Staffel von ‚My Crazy Life’ „alleine“ machen zu müssen. Letzten Monat hatte die Dame angekündigt, sich von dem ehemaligen Stripper scheiden zu lassen. Der Grund: dieser habe anscheinend eine Affäre mit der Nanny ihrer Kinder gehabt.

Hätte man bis vor Kurzem noch darüber spekulieren können, ob die 39-Jährige und ihr Noch-Gatte sich möglicherweise doch wieder näher gekommen sind, wird Katie Price mittlerweile ein angebliches Interesse an einem anderen Herren nachgesagt.

Foto: Paul Jacobs/WENN.com

Turtelt Katie Price schon mit dem hier?

Chris Hughes (24) so dessen Name und zugleich Finalist der britischen ‚Love Island’-Ausgabe behauptet nämlich, „Flirtnachrichten“ von dem Model erhalten zu haben. Diese hat das jedoch dementiert und verkündet, dass sie die „Wahrheit enthüllen“ werde. Gerüchten zufolge könnte Katie Price bald aber in der britischen Reality-Dating-Show ‚Celebs Go Dating’ auftauchen und es soll anscheinend schon „irgendwelche Gespräche“ dafür gegeben haben. Man darf gespannt sein…(CS)