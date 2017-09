Macklemore: Baby Nummer 2 auf dem Weg

Freitag, 29. September 2017, 15:20 Uhr

US-Popstar Macklemore wird erneut Vater. Der Rapper verkündete selbst, dass seine Frau Tricia, mit der er seit 2015 verheiratet ist, das zweite Baby erwartet. Damit darf sich das zweijährige Töchterchen Sloane also auf ein Geschwisterchen freuen.

Foto: Judy Eddy/WENN.com

In einem Video auf Instagram teilte der ‚Marmalade‘-Hitmacher am Donnerstag (28. September) die frohe Botschaft mit seinen Fans. Dort erlaubte er sich erst einmal einen kleinen Scherz mit den Fans und sagte, dass er einen geschlechtsverratenden Kuchen anschneiden wird, damit sie sehen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Scherzkeks mit witzigem Video

Stattdessen zog er jedoch nur einen Zettel heraus und ließ ein Zusatzdatum für seine Tour verkünden – für die er in seiner Heimatstadt Seattle noch einmal auftreten wird. So sagte der Witzbold im Video: „Ich bin heute aufgewacht, und ich hatte eine Idee. Ihr Leute seid so ein großer Teil unseres Lebens gewesen, dass ich euch ein kleines Geheimnis verraten möchte. Tricia ist schwanger, und heute werden wir das Geschlecht unseres Kindes herausfinden […] Wir haben eine zweite Nacht in der Key Arena! Oh mein Gott! Key Arena Nacht zwei, Tickets morgen im Verkauf!“

Ein Beitrag geteilt von Ben Haggerty (@macklemore) am 28. Sep 2017 um 9:04 Uhr

Nachdem die Informationen zur Zusatzshow gezeigt wurden, bestätigte Macklemore jedoch dann doch noch einmal die Baby-News: „Tricia ist aber wirklich schwanger.“ In einem weiteren Beitrag wies er noch einmal darauf hin, dass beide erfreulichen Nachrichten wirklich wahr seien.