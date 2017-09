Max Raabe und die Rosenstolz-Macher: Neues Video, neues Album

Max Raabe hat herausgefunden, wie man gute Lieder schreibt: man tut am besten nichts! Nur so kann es den perfekten Moment geben, in dem die Muse küsst. So entstand das neue Album von Max Raabe "Der perfekte Moment .. wird heut verpennt". Es erscheint am 27.10.17 und kann ab sofort bei Amazon (amzn.to/2xDbMcJ) oder iTunes (www.umgt.de/hYckzh) vorbestellt werden. Die Single “Der perfekte Moment ... wird heut verpennt” ist bereits online und kann heruntergeladen oder gestreamt werden.