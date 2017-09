O.J. Simpson: Kommt er am Montag frei?

Freitag, 29. September 2017, 20:17 Uhr

Ex-Football-Spieler O.J. Simpson (70) könnte möglicherweise schon am Montag auf Bewährung frei kommen, wie ‚NBC’ berichtet. Im Juli wurde entschieden, dass der 70-Jährige nach neun abgesessenen Jahren (von 33) vorzeitig entlassen wird.

Foto: WENN

Simpson war 2008 von einem Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. 2007 war er zusammen mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke auszuhändigen.

Laut ‚NBC’ bereiten die zuständigen Beamten in Nevada derzeit alles für die Freilassung vor, wie eine Gefängnissprecherin am Mittwoch mitteilte.

Zustimmung noch erforderlich

Dafür müsste offenbar noch die Zustimmung eingeholt und Dokumente unterschrieben werden, so Sprecherin Brooke Keast vom ‚State Department of Corrections’. Währenddessen verbleibe O.J. Simpson im ‚Lovelock Correctional Center’ in Nord-Nevada in Erwartung seines Transfers zum ‚High Desert State’-Gefängnis außerhalb von Las Vegas, wo er schließlich freikommen würde, so Keast. Es bleibt also abzuwarten, ob der 70-Jährige schon am Montag wieder „frei wie ein Vogel“ sein wird…(CS)