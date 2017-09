Orlando Bloom: Dreh für Amazon-Krimiserie startet im Herbst

Freitag, 29. September 2017, 12:11 Uhr

Bei den Streamingdiensten geben sich die Hollywoodstars inzwischen die Klinke in die Hand. Kürzlich hatte auch Frauenschwarm Orlando Bloom zugegriffen. Die Personalie war im August bekanntgeworden.

Foto Rob Rich/WENN.com

Der Brite, der mit Blockbustern wie „Fluch der Karibik“ und „Der Herr der Ringe“ weltweit Erfolge feierte und sich auch mit seiner Liason mit Popstar Katy Perry in den Schlagzeilen hielt, wird in einer Amazon-Serie mitspielen. Der 40-Jährige werde die Hauptrolle in der Fantasyserie „Carnival Row“ übernehmen“, wie der Streamingdienst mitteilte. Außerdem soll Bloom auch als Produzent mit an Bord sein.

Bloom spielt einen Polizeikommissar

Bloom werde den Polizisten Rycroft Philostrate spielen, der u.a. im Mordfall an einem Showgirl in der fiktiven Stadt Burgue ermittelt. Auch Cara Delevingne (Suicide Squad) hat sich eine Hauptrolle in der Serie geangelt.

Ein Beitrag geteilt von Cara Delevingne (@caradelevingne) am 28. Sep 2017 um 14:21 Uhr

Mystische Geschöpfe, die aus ihrer kriegszerstörten Heimat fliehen, haben sich in der Stadt angesiedelt und die Spannungen zwischen den Bürgern und der wachsenden Zahl an Einwanderern werden immer größer. Die Serie verfolgt die Ermittlungen zu einer Reihe ungelöster Morde, die das, was vom wenigen Frieden noch übrig ist, auffressen zu drohen.

Gedreht werden soll den Angaben zufolge ab diesem Herbst. Der Start der Serie wurde für Ende nächsten Jahres angekündigt. Die achtteilige Serie besteht aus acht einstündigen Folgen. (dpa/KT)

Orlando Bloom: 10 Meilensteine seiner Karriere

– Inspector Barnaby (Serie/2000)

– Der Herr der Ringe: Die Gefährten (2001)

– Black Hawk Down (2001)

– Fluch der Karibik (2003)

– Troja (2004)

– New York, I Love You (2009)

– Die drei Musketiere (2011)

– Zulu (2013)

– Der Hobbit: Smaugs Einöde (2013)

– Unlocked (2017)