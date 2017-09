Silbermond: Stefanie Kloß verkündet Schwangerschaft

Freitag, 29. September 2017, 22:19 Uhr

Neuigkeiten gibt’s von der Frontfrau der Deutschrock-Combo Silbermond. Stefanie Kloß (32) wird zum ersten Mal Mutter. Seit 2010 sind sie und Gitarrist Thomas Stolle jedenfalls offiziell ein Paar.

Foto: Iveta Rysava/WENN.com

Kloß verkündete auf der Facebook-Seite der Band am Freitagabend: „Heute übernimmt die Frau in der Band mal in eigener Sache und möchte euch gerne die SCHÖNSTE NEUIGKEIT mitteilen. Wisst ihr, es gab für mich immer zwei Dinge im Leben, die schon sehr früh feststanden und an denen ich nie gezweifelt habe: Das Erste war (und ist und bleibt) die Band. Und das Zweite war (und ist und bleibt) der Wunsch irgendwann Mama zu werden. Aus dem Zweiten und dem ‚irgendwann‘ ist nun ein ‚jetzt‘ geworden, was soviel heißt wie: Thomas und ich werden im nächsten Jahr Eltern und Johannes und Nowi Onkel!“

Putziges Foto auf Instagram

Die nur 1,67 kleine Sängerin könne gar nicht erklären, „wie verrückt und toll und verwirrend und abgefahren sich diese Zeit gerade anfühlt“. Auf Instagram gab es dazu noch ein Foto mit den Füßen der Musiker unter ein Foto und einem Paar Babyschuhe.

Übrigens: Johannes Stolle, Silbermond-Bassist, ist der Bruder des werdenden Vaters Thoms. Kloß war zuletzt in der VOX-Musikshow „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ zu sehen, zuvor in zwei Staffeln von ‚the Voice Of Germany‘. Die Band schaffte 2004 durch den Durchbruch, nachdem sie sich 2002 gegründet hatte.