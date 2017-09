Freitag, 29. September 2017, 17:37 Uhr

„Wenn du stirbst, zieht dein ganzes Leben an dir vorbei, sagen sie“ ist der Titel eines neuen Dramas, das jetzt für’s Heimkino erschienen ist.

Highschool-Suspense trifft auf „Und täglich gru?ßt das Murmeltier“: Der Film ist die rasante Verfilmung des Jugendbuch-Bestsellers von Lauren Oliver – ein explosiver Trip in eine Welt zwischen Leben und Sterben, zwischen richtig und falsch, zwischen heute und morgen. Die New Yorker Independent-Regisseurin Ry Russo-Young („You Wont Miss Me“, „Nobody Walks“) zeigt uns eine junge Generation, die radikal frei ist und doch in tiefe Abgru?nde schauen muss. Genial verpacktes Mystery-Kino à la „Nerve“ mit der großartigen Newcomerin Zoey Deutch („Why Him?“, „Vampire Academy“) als wu?tende Tagträumerin und Jägerin ihrer verlorenen Wu?rde.

24 Stunden vor dem Unglück in Dauerschleife

Was würdest du tun, wenn heute dein letzter Tag wäre? Sam und ihre besten Freundinnen glauben, alles richtig gemacht zu haben: Sie gehören zu den beliebtesten Mädchen der Highschool, haben mit den coolsten Typen rumgeknutscht und die wildesten Partys gefeiert.

Die vier Freundinnen haben die Schule fest im Griff und sehen sehr gut dabei aus. Als It-Girl-Clique machen sie aber auch Außenseitern gern mal das Leben zur Hölle.

Foto. Capelight

Doch plötzlich wird irgendwo ein Hebel umgelegt und die Regeln der perfekten Highschool-Welt ändern sich. Nach einer ausgelassenen Party stirbt Sam bei einem Autounfall – doch als wäre nichts gewesen, wacht sie am Morgen desselben Tages quicklebendig in ihrem Bett auf.

Was wie eine neue Chance wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum: Sam erlebt die letzten 24 Stunden vor dem Unfall immer und immer wieder – und setzt alles daran, diesen Teufelskreis endlich zu durchbrechen.

Foto. Capelight

