Dave Bautista hat keine Lust auf Action-Klischees

Samstag, 30. September 2017, 9:15 Uhr

Dave Bautista nahm viele Angebote für Actionrollen nicht an, da er sich als Schauspieler beweisen wollte. Der 48-Jährige gab seine Wrestler-Karriere auf, um sich ganz auf seine Hollywood-Ambitionen konzentrieren zu können.

Foto: WENN.com

Es sei aufgrund seines Hintergrundes jedoch eine ziemliche Herausforderung gewesen, sich als ernstzunehmender Darsteller zu etablieren. „Ich wusste, dass es ein langer Weg werden würde, da ich Rollen – also Actionrollen – abgelehnt habe, die sehr typisch für Ex-Wrestler waren. Ich wollte mich selbst als Schauspieler weiterentwickeln“, berichtet er gegenüber ‚comicbuzz.com‘.

Dave Bautista kehrt mit „Avengers: Infinity War“ zurück

Jedoch sei sich der Star immer sicher über seinen Karrierewunsch gewesen: „Ich wusste, dass ich ein Schauspieler sein wollte.“ Seine größten Kinoerfolge konnte der US-Amerikaner mit den zwei ‚Guardians of the Galaxy‚-Filmen feiern. In ‚Avengers: Infinity War‘ kehrt er zudem im April 2018 in seine Rolle als Drax zurück. „Über die letzen Jahre hat sich [meine Arbeit] ausgezahlt und die Leute haben mich als Schauspieler akzeptiert“, reflektiert Dave.

„Ich werde als Darsteller mehr und mehr erkannt. Ich will, dass die Leute hinter die Person sehen, die ich beim Wrestling verkörpert habe.“ Mit diesem Stereotyp wollte er endgültig aufräumen: „Ich komme nicht einfach so in den Raum und schüchtere alle ein und werfe Stühle herum.“ Das Hollywood-Business sei allerdings sehr hart: „Es war schwer, Vorsprechen zu bekommen und so geht es mir von Job zu Job immer noch.“

