Geschäftsmann Joko Winterscheidt: Man muss nicht alles neu erfinden

Samstag, 30. September 2017, 19:49 Uhr

ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt glaubt nicht, dass man für jede Show ein neues Konzept entwerfen müsse, um erfolgreich zu sein.

„Viel zu aufwendig“, sagt der 38-Jährige dazu im aktuellen Gespräch mit dem Magazin ‚Neon‘ und verrät den Trick dahinter: Bewährtes einfach neu vepacken! „Man muss es nur so verkaufen. Denn im Grunde haben wir mit ‚MTV Home‘, ‚Neo Paradise‘ und ‚Circus Halligalli‘ acht Jahre lang dieselbe Sendung gemacht.“

Dass er in den Sozialen Medien auch so viel Erfolg gehabt hätte, bezweifelt der Mönchengladbacher allerdings. „Ich weiß nicht, ob ich als Youtube-Star erfolgreich gewesen wäre. Ich bin froh, eine Redaktion zu haben, die mir sagt, was gut war und was nicht. Und nicht alleine vor einer Webcam zu sitzen.“

Geschäfte mit Freunden haben ihre Schwierigkeiten

Winterscheidt, der neben Endemol mit Klaas Heufer-Umlauf als Teilhaber auch die Firma Florida TV betreibt, ist bekannt dafür, auch in Start Ups zu investieren. So hat er mit seinem Kumpel Matthias Schweighöfer nicht nur in eine eigene Werbeagentur (Creative Cosmos 15) investiert, sondern auch in eine Weinmarke (Drei Freunde).

Wie die Geschäfte mit Freunden laufen, erzählte der umtriebige Geschäftsmann in dieser Woche im Interview mit der ‚Wirtschaftswoche‚. „Ich muss zugeben, dass Geschäfte mit Freunden ihre Schwierigkeiten haben. Irgendwann geht es schließlich ums Geld. Es ist wichtig, dass die Freundschaft nicht am Geschäftlichen zerbricht.“

Als das gemeinsame Modeunterlabel „German Garment“ gefloppt war, hätte die Beziehung zu Schweighöfer dies ausgehalten. Es gab die gemeimnsame Erkenntnis, das es unmöglich sei, sich so „im riesigen Modemarkt etablieren zu wollen“. Winterscheidt: „Bei unserer Firma ‚Creative Cosmos 15‘ ist es anders, das läuft super. Die Inhalte gehen Hand in Hand einher mit unseren primären Jobs, mit dem Kerngeschäft. Dazu läuft auch unser Wein ‚III Freunde‘ hervorragend. Da arbeiten wir mit der jungen Winzerin Julia Eller aus Rheinhessen zusammen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: ja, es macht sehr großen Spaß!