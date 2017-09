Jessica Paszka und David Friedrich: Trennung bestätigt

Samstag, 30. September 2017, 10:17 Uhr

Man hat es kommen sehen: Ich-Darstellerin Jessica Paszka und Schlagzeugerin David Friedrich haben sich getrennt. Bei der ‚Bachelorette‘ verzauberten sie noch alle mit ihrer romantischen Liebesgeschichte, nun ist wenige Monate nach dem Ende der RTL-Kuppelsendung schon wieder alles vorbei.

Hier war es wohl noch Liebe. Foto: Becher/WENN.com

Gerüchte über ein Beziehungsaus gab es schon länger, das Pärchen hatte diese jedoch bisher stets dementiert. Nun bestätigte der „Eskimo Callboy“-Musiker die Nachricht allerdings selbst. In seiner Instagram-Story heißt es: „Ihr seid die Ersten, die es erfahren sollen, da ihr von Anfang an dabei wart und der direkte Weg immer der Beste ist! Jessi und ich gehen getrennte Wege.“

David schaut optimistisch nach vorn

Weiter führt der Drummer aus, dass die „Dinge oft leider nicht so laufen, wie man sie sich gewünscht hätte“. So habe die Trennung „mit Sicherheit seine Gründe“. Was genau diese Gründe sind, gibt er leider nicht an. Stattdessen gibt er sich positiv und blickt trotz des schweren Schlags optimistisch in die Zukunft: „Trotz allem darf der Glaube an die Liebe und das Gute nicht verfliegen. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen, von denen man sich nicht all zu sehr beeinflussen lassen darf, um sich selber treu zu bleiben!“ Denn am Ende nehme man „immer etwas mit“ – und „zwar die Erfahrung!“

Ein Beitrag geteilt von David Friedrich (@_david.friedrich_) am 19. Sep 2017 um 8:06 Uhr

Die wohl ewige Singlefrau Jessica Paszka selbst äußerte sich bisher nicht, postete lieber ein Foto, auf dem sie auf einem Sofa sitzt und schrieb dazu: „Ich weiß nicht was mich da so zum Lächeln gebracht hat, aber wahrscheinlich das ich nach längerer Zeit wieder das tun kann was mir Spaß macht nd das es gesundheitlich auch bergauf geht“. Was auch immer das bedeutet.