Jonathan Rhys Meyers: Tränen auf Festival

Hinter Schauspieler Jonathan Rhys Meyers liegen schwere und vor allem sehr emotionale Wochen. Anfang dieses Monats musste seine Frau Mara Lane eine Fehlgeburt ertragen (wir berichteten). Der 40-Jährige erlitt danach angeblich einen erneuten Alkoholrückfall.

Denn seit Jahren kämpft der „The Tudors“-Star gegen seine Sucht. Jetzt muss er erneut eine Therapie gegen sein Verlangen machen. Beruflich ist allerdings ein Licht am Horizont zu sehen, ein Zeichen, dass es im Leben des irischen Schauspielers wieder bergauf geht.

Preis als „Bester Schauspieler“

Auf dem Boston-Film-Festival wurde er jetzt mit dem Preis als „Bester Schauspieler“ ausgezeichnet. Für das Event unterbrach er extra seinen Reha-Aufenthalt. Als er die Auszeichnung für seine Hauptrolle in dem Spionage-Thriller „Damascus Cover“ entgegennahm, brach er in Tränen aus. Unter anderem sprach er dabei in einer bewegenden Rede über die Zusammenarbeit mit seinem verstorbenen, legendären Schauspielkollegen John Hurt – dies war dessen letzter Film.

In „Damaskus Cover“ geht es um einen Geheimagenten, der zu einer Mission nach Syrien geschickt wird. Dort soll er einem Chemiewaffen-Schmuggler auf die Spur kommen. Regie führte Daniel Berk, der ebenfalls für Best Picture und Best Director ausgezeichnet wurde. In weiteren Rollen u.a. auch derdeutsche Hollywood-Export Jürgen Prochnow. (SV)