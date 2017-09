Miley Cyrus über ihr neues Saubermann-Image

Samstag, 30. September 2017, 16:39 Uhr

Miley Cyrus hat am Freitag ihr neues Album „Younger Now“ veröffentlicht – und reflektiert zeitgleich ihr „altes Ich“, was 2013 ja für jede Menge Aufmerksamkeit, aber auch Shitstorms sorgte. Die Sängerin wirft noch einmal einen Blick zurück – auf ihre Zeit, als „Wrecking Ball“ herauskam. Das Musikvideo würde ihre heutige Persönlichkeit in keinster Weise mehr widerspiegeln.

Foto: SonyMusic

Die 24-Jährige gab jetzt sogar zu, dass sie den Song nie wirklich „gelebt“ hätte. Vor allem die Szenerie an die wir uns alle noch sehr gut erinnern können – Miley, nackt auf einer Abrissbirne – sei gar nicht sie selbst gewesen. Das glauben wir ihr gerne, vor allem war das alles wohl eher von findigen PR-Strategen erdacht, um Cyrus endgültig vom kindlichen Teeniestar-Image in den Pop-Olymp der erwachsenen Star zu katapultieren.

„Ich sollte dankbar sein für jeden Song“, sagte die 24-Jährige in einem neuen Interview mit „NME“. „Ich glaube die Leute schauen dann aber einfach irgendwann zurück auf Dinge, die man gemacht hat und dann kommt dieses Scham-Gefühl. Dann denkt man ‚Ich wünschte, ich hätte das nie gemacht‘. Aber nicht, weil ich nackt war. Sondern eher, weil ich jetzt einfach viel tiefer im Songschreiben drin stecke.“

Miley Cyrus will mehr nach Country klingen

Der ehemalige Disney-Kinderstar sei heute viel weniger beeindruckt von dem Lied. „Es spiegelt nicht mehr wider, wer ich heute bin. Und das ist gut so.“ Miley sei sich aber auch sicher, dass sie dis wahrscheinlich in ein paar Jahren auch von „Younger Now“ behaupten wird.

In Sachen musikalischer Stil hat sich bei der Sängerin so einiges verändert und das ist auf ihrem neuen Album, das übrigens am vergangenen Freitag rauskam, auch deutlich zu hören. Statt Popballaden oder den Versuchen, eine echte Rockröhre zu werden, wendet sie sich jetzt ihren Nashville-Wurzeln zu und will mehr nach Country klingen.

Foto: SonyMusic

„Als ich ‚Bangerz‘ veröffentlichte (das Album auf dem auch ‚Wrecking Ball‘ erschien), war ich noch auf der Suche nach meinem Weg. Die Singles ‚Malibu‘ und ‚Younger Now‘ sind optisch zwar vollkommen unterschiedlich, aber sie haben beide gemeinsam, dass sie mich so zeigen, wie ich bin. Ich öffne mich einfach viel mehr.“

Die Sängerin scheint wieder in Richtung des braven Mädchens gehen zu wollen, weg vom Image der bunten Skandalnudel. „Ich will innerlich nicht mehr so verschlossen sein in mir selbst, denn dann baue ich mir selbst Mauern um mich herum und ziehe mir Grenzen.“ Ahja, offenbar eine geläuterte Miley Cyrus, die da spricht… (SV)