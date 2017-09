Tom Cruise gibt ordentlich Gas

Samstag, 30. September 2017, 8:58 Uhr

Tom Cruise beeindruckt mit seinen Piloten-Skills. Der Schauspieler ist zurzeit in der Filmbiografie ‚Barry Seal – Only in America‘ zu sehen, die die wahre Geschichte des Drogenschmugglers Barry erzählt, der von der CIA dazu angestiftet wurde, bei verdeckten Operationen in Südamerika mitzumischen.

Foto: Universal Pictures

Für den Abenteuerfilm gab der Hollywood-Star wie immer alles, wie sein Regisseur Doug Liman ausplaudert: „Tom ist nicht nur die Stunts im Film selbst geflogen, sondern hat die ganze Zeit das Flugzeug gesteuert. Die Credits führen ihn als den einzigen Piloten auf, aber er hat tatsächlich das Flugzeug selbst über Kolumbien übergesetzt, um diese Erfahrung zu machen.“

Tom Cruise hatte kein Problem mit der Landebahn

Gegenüber ‚Collider‘ zeigt sich der Filmemacher schwer angetan von den Fähigkeiten seines Darstellers. Besonders eine Szene sei ihm im Gedächtnis geblieben. So schwärmt er: „Ich bin selbst ein Pilot und hätte nicht auf dieser Startbahn landen können, niemals. Tom hatte kein Problem damit. Er hat [das Flugzeug] tatsächlich so gut auf der Landepiste platziert, dass er ewig auf der Bahn bleibt. Wir hatten wirklich Angst, dass es am hinteren Ende landet, weil alle Schauspieler, mit denen er Szenen hatte, am Ende standen. Aber er ist so früh gelandet, dass die Aufnahme ewig andauert.“

Zusammen recherchierten die beiden Stars viel über Barrys bewegtes Leben. Doug berichtet: „In Südamerika haben wir einen Piloten getroffen, der Barry Seal gekannt hat und meinte ‚Oh, ich habe Barry geliebt, er hat ein Flugzeug von mir gestohlen. Er hat es für einen Testflug mitgenommen und nie zurückgebracht.'“ Da es so viele interessante Geschichten gab, hätten die Produzenten schließlich ein Machtwort sprechen müssen und ihnen gesagt, sie sollten ihre Recherche beenden.