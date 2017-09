Was macht One-Hit-Wonder Dante Thomas beim "Supertalent"?

Samstag, 30. September 2017, 12:18 Uhr

Mit „Miss California“ hatte Dante Thomas (39) im Jahr 2001 einen echten Welthit: 17 Wochen auf Platz 1 der Charts wurde der Song europaweit mit Gold und Platin ausgezeichnet. Jetzt tritt das One-Hit-Wonder beim „Supertalent“ auf. Denn die RTL-Show hat vor allem eine Aufgabe: Geschichten produzieren, um Quote zu machen.

Dante Thomas – Sänger aus Mannheim. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Seit sechs Jahren lebt der gebürtige US-Amerikaner, der in ärmsten Verhältnissen aufgewachsen war, mit seiner Familie in Deutschland. Dazu sagte er: „Es hat uns hier einfach besser gefallen. Wir haben hier sehr viele Freunde gefunden. Für eine Weile sind wir wieder nach Kalifornien gegangen, dann aber zurückgekommen. Unser Sohn und unsere Tochter sind in Deutschland geboren“, erzählt der 39-Jährige.

Nun plant der Kalifornier eine künstlerische Auferstehung und wagt dafür den Schritt auf die Supertalent-Bühne. Weiß der Teufel, wie er auf die Idee kam, dafür in eine deutsche Talenteshow zu gehen. Aber es wird nicht seine gewesen sein… Ziemlich voreilig wird der Auftritt ja schon von einigen Medien als „Comeback“ bejubelt.

Drogen pflasterten seinen Weg

Angeblich sei Dante Thomas ja sehr auf Dieter Bohlens Urteil gespannt: „Dieter ist superkritisch.“ Immerhin: Der RTL-Oberjuror hat gute Erinnerungen an Dantes Song! „Zu der Nummer konnte man wahnsinnig sexy tanzen“, erzählt Dieter Bohlen – und will wissen: „Was ist nach diesem Welthit passiert …?“

Schon 2011 sprach Thomas darüber. „Mit dem Erfolg kamen das Geld, das Ansehen und viele Ja-Sager. Mein Leben wurde so schnell, dass ich kaum noch hinterher kam“, erzählte er damals der ‚Bild‘-Zeitung. „Ich bin wahrscheinlich das Paradebeispiel für einen Popstar mit Drogen- und Alkoholproblemen, der auch noch mit den falschen Leuten rumgehangen hat. (…) Ich habe alles ausprobiert außer Heroin. Ansonsten habe ich wohl alles genommen, was es so gibt und was ich bekommen konnte.“

