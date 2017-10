Hugh Hefner: Witwe nicht im Testament berücksichtigt, aber...

Sonntag, 01. Oktober 2017, 8:51 Uhr

‚Playboy‘-Erfinder Hugh Hefner hinterlässt viele schwere Herzen – und ein mächtiges Vermögen. Allerdings bedachte er seine letzte, 31 Jahre junge Frau kein bisschen…

Foto: WENN

Das ‚Playboy‘-Urgestein segnete am Mittwoch (27. September) das Zeitliche und hinterlässt viele Häschen, einige Kinder und vor allem ein großes Vermögen. Laut dem britischen ‚Telegraph‘ soll Hef bei seinem Tod 50 Millionen Dollar schwer gewesen sein. Profitieren werden davon nun seine vier Kinder Cooper, Marston, David und Christie sowie einige Wohltätigkeitsorganisationen und die University of Southern California. Cooper Hefner wird ein Viertel erhalten, er ist Creative Director des ‚Playboy‘ und verwaltet damit das Erbe seines Vaters.

Villa in den Hollywood Hills

Eine guckt allerdings gehörig in die Röhre und das dürfte seine letzte Frau Crystal sein. Die 31-Jährige musste nämlich vor der Hochzeit einen knallharten Ehevertrag unterschreiben, ebensowenig tauchte sie in Hefs Testament auf. Angeblich hieß es damals laut ‚US Weekly‘: „Man werde sich um sie kümmern.“

Laut TMZ heißt es aber, Crystal Harris bekomme eine Villa in den Hollywood Hills, die er schon 2013 gekauft habe. Außerdem soll sie noch 5 Millionen Dollar zusätzlich bekommen.

Hefner wurde auf dem Westwood Cemetery in Hollywood beigesetzt – direkt neben dem Grab seines ersten Playmates, Marilyn Monroe. Der Playboy-Gründer, der am Mittwoch (27. September) im Alter von 91 Jahren verstarb, kaufte zu Lebzeiten die Grabstätte neben der Hollywood-Schauspielerin für 75.000 Dollar. Monroe zierte 1953 das erste Playboy-Cover und erzielte damit direkt eine rekordverdächtige Auflage. Im Jahr 2000 verriet Hef in seinem Magazin, dass der Talkmaster Jay Leno ihn dazu überredet habe. „Jay Leno sagte, dass ich eigentlich auf ihr liegen sollte, wenn ich so viel Geld bezahle. Aber ich finde, es hat etwas Poetisches, dass wir am selben Ort begraben werden.“