Andrew Garfield und die halluzinogenen Pilze

Andrew Garfield wollte mit Hilfe von halluzinogenen Pilzen in sich selbst Antworten finden. Der Schauspieler (‚Hacksaw Ridge‘) sprach jetzt darüber.

Foto: Apega/WENN.com

„Es ging darum, in die Tiefe zu gehen und die erste Schicht, die ‚alles ist super‘-Schicht zu durchbrechen und zur zweiten Schicht vorzudringen. Diese umfasst die Hölle des Menschseins. Unzulänglichkeiten. Eifersucht. Terror. Angst. Paranoia. Selbsthass.“ Der einstige ‚Spider-Man‘-Star führt weiter aus: „Erst in der dritten Schicht befindet sich das wahre Ich und daran bin ich interessiert. Wie bereits Cat Stevens beschrieben hat: Die Antwort liegt im Inneren, warum also nicht einen Blick darauf werfen?“ Andrew gibt außerdem zu, dass er „aufgeregt“ sei, Kinder zu bekommen. Der 34-jährige Schauspieler ist seit der Trennung von Emma Stone vor zwei Jahren immer noch Single. Trotzdem freut er sich darauf, irgendwann eine Familie zu gründen.

Besorgt um den Zustand der Welt

Besorgt ist er jedoch über den Zustand der Welt, in der er die Kinder großziehen muss. Besonders sorgt es sich um die Kultur des Ruhms. Die Verehrung von Personen im Rampenlicht hat seiner Meinung nach dazu geführt, dass Amerika mit Donald Trump eine „idiotische Berühmtheit“ als Präsidenten habe.

Dem ‚Sunday Times Magazin‘ gegenüber lässt er sich aus: „Schaut, wer im Weißen Haus ist […] Das liegt nicht nur an den Leuten, die ihn gewählt haben, sondern an der ganzen Kultur. Wir verehren inhaltsleere und falsche Dinge. Das ist kein Spott, ich habe totales Verständnis, aber ich wünschte, wir könnten mit dem Wissen aufwachen, eine Gehirnwäsche bekommen zu haben.“

Garfield will romantische Komödie drehen

Übrigens: Garfield würde gerne mal in einer romantischen Komödie auftreten. Der ‚Hacksaw Ridge‘-Darsteller fühlt sich „bereit“, eine Rom-Com zu seiner Filmographie hinzuzufügen. Dabei glaubt er, dass ein etwas leichterer Streifen eine willkommene Abwechslung sein könnte.

Auf die Frage, wann er in einer romantischen Komödie mitspielen wird, antwortet Andrew gegenüber dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin: „Ich weiß! Bald. Ich bin bereit. Ich würde wirklich gerne mal etwas wirklich verdammt Dummes machen.“ Der Schauspieler selbst glaubt, dass sein Leben ein ziemlich langweiliger Film wäre, weswegen er gerne Rollen spiele, die ihm nicht ähneln. Im Interview sagt er weiter: „Ich bin nicht sehr interessant. Ich wäre ein schlechter Film.“ Erst kürzlich sprach Garfield jedoch darüber, dass er mit seinen Filmen Einfluss auf die Welt nehmen wolle und seine Rollen daher sehr genau auswähle.