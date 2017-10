Heidi Montag: Das erste Kind ist da!

Montag, 02. Oktober 2017, 12:12 Uhr

Heidi Montag hat am Sonntag (1. Oktober) ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Der US-Reality-TV-Star und sein Ehemann Spencer Pratt wurden am Sonntag um 15.06 Uhr Eltern des kleinen Gunner Stone. Der Kleine wiegt 2770 Gramm und ist 48,26 Zentimeter groß.

Foto: Lia Toby/WENN.com

Die stolze Mama berichtet: „Wir sind so gesegnet, einen wunderschönen, gesunden Jungen zu haben. Es war die schwerste und beste Erfahrung.“ Und Papa Spencer fügt hinzu: „[Es ist] offiziell der beste Tag meines Lebens.“ Ein Sprecher der beiden erzählte ‚US Weekly‘: „Heidi und Spencer sind seit heute Nachmittag stolze Eltern eines gesunden Sohnes.“ Außerdem wurde bekanntgegeben, dass Klein-Gunner blaue Augen und blonde Haare habe. Spencer hat mit seinem Sohn jetzt große Pläne.

Scherzkeks Spencer will Sohn gleich ein iPhone schenken

Er wolle den Sohnemann so schnell wie möglich nach der Geburt in die sozialen Medien einführen. „Dieses Kind wird zu seiner Geburt ein iPhone bekommen. Ich werde ihm beibringen, wie man Snapchat benutzt. ‚Mach deinen Finger dahin.‘ Man läuft herum und jeder produziert ständig mehr Fotos, Video und Posts. Wir leben in einer Welt, in der jeder ‚fame‘ sein kann und ich bin glücklich, ihm direkt alles beizubringen. Ich möchte einfach, dass mein Kind professionell in den sozialen Netzwerken ist“, verriet er auf dem ‚Allegedly with Theo Von & Matthew Cole Weiss‘-Podcast. Und das war hoffentlich als Scherz gemeint.

Aber auch ein zweites Kind sei schon in Planung. „Wir warten auf ein Mädchen, [um einen Raum pink zu streichen…] Es hat mich Jahre gekostet, Spencer zu überzeugen, ein Baby zu bekommen. Also versuche ich es nochmal. Es wird nicht allzu bald sein, aber ich werde daran arbeiten“, verkündete Heidi gegenüber ‚ET‘.