Gewinnspiel: Kein roter Teppich für "Blade Runner 2049"

Am 5. Oktober startet mit „Blade Runner 2049“ die langerwartete Fortsetzung des Kultfilms mit den Hollywood-Stars Ryan Gosling und Harrison Ford in den deutschen Kinos.

Die Premiere des Science-Fiction-Spektakels fällt wegen des Anschlags von Las Vegas mit 58 Toten und gut 500 Verletzten allerdings in kleinerem Stil aus als geplant. Bei dem für heute Abend geplanten Ereignis in Los Angeles werde es daher keinen roten Teppich geben, hieß es in einer Mitteilung an die Gäste dem Magazin „Variety“ zufolge.

Am Montag war aus demselben Grund bereits die Premiere für das Drama „Marshall“ abgesagt worden.

„Blade Runner 2049“ mit Harrison Ford und Ryan Gosling knüpft an „Blade Runner“ von 1982 an, in dem Ford im düster-verregneten Los Angeles des Jahres 2019 Jagd auf künstliche Menschen gemacht hatte.

Starbesetzung

Denis Villeneuve („Arrival“) führte Regie bei diesem mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Thriller. Neben Harrison Ford und Ryan Gosling sind außerdem Robin Wright („House of Cards“, „Die Lincoln Verschwörung“), Mackenzie Davis („Always Shine“), Carla Juri („Feuchtgebiete“, „Finsterworld“), Lennie James („The Walking Dead“), Dave Bautista („Guardians of the Galaxy“) und Jared Leto z sehen.

Pünktlich zum Kinostart von „Blade Runner 2049“ erscheint bei Fischer Tor eine Neuübersetzung der literarischen Inspiration „Do Androids Dream Of Electric Sheep?“ von Philip K. Dick.

