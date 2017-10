Chris Hemsworth: "Elsa hat mehr aufgegeben als ich"

Mittwoch, 04. Oktober 2017, 14:52 Uhr

Chris Hemsworth gesteht,, dass seine Karriere die Ehe mit Elsa Pataky auf eine harte Belastungsprobe stellt. Der 34-Jährige Frauenschwarm und Pataky sind seit 2010 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: die 5-jährige India und die drei Jahre alten Zwillinge Sasha und Tristan.

Foto: WENN.com

Der Schauspieler bekräftigt, dass das Paar sehr verliebt ist, aber auch seine Tiefen überstehen musste. Während Hemsworth Hollywood eroberte, bekam er seine Familie nämlich kaum zu Gesicht. „Meine Frau und ich haben uns verliebt, Kinder bekommen und uns dann ein paar Jahre nicht gesehen […] Elsa hat mehr aufgegeben als ich. Sie hätte gerne, dass ich weniger arbeite und Zeit mit den Kindern verbringe. Aber ich fürchte, an diesem Punkt in meiner Karriere ist das nicht möglich“, gibt der ‚Thor‘-Star gegenüber ‚GQ Australia‘ zu.

Chris‘ Bruder Liam sollte Thor spielen

Chris Hemsworth und seine Elsa sind heute jedoch so glücklich wie nie. Und Hemsworth verrät auch sein Geheimnis für eine funktionierende Ehe: Zeit für Dates. „Sobald man Kinder hat, dreht sich alles nur um die Kleinen. Du hast keine Zeit füreinander. Deshalb sollte man sich wenigstens ab und zu Zeit nehmen und gemeinsam einen Abend verbringen.“, erzählt Hemsworth offen.

Ein Beitrag geteilt von Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) am 14. Aug 2017 um 17:23 Uhr

Zuletzt verriet Chris, dass eigentlich sein Bruder Liam die Rolle des „Thor“ übernehmen sollte. Er sagte dazu dem ‚W‘-Magazin: ‘’Ich kam zum Casting mit Kenneth Branagh und ich dachte, dass ich richtig gut war und dann habe ich nie wieder etwas von ihnen gehört. Monate vergingen und dann war mein Bruder, mein kleiner Bruder, in Australien und schickte ein Tape rüber und hatte ein Recall. Dann hatte er noch einen Recall und dann war er unter den letzten vier oder fünf Leuten für die Rolle. (…) Beide haben sich die Top 5 angeschaut, die für Thor im Rennen waren und sagten: ‘Warum bist du da nicht dabei? Was ist passiert?’ Ich sagte: ‘Weiß ich nicht. Ich habe wohlmein Casting verhauen, denke ich.’“

Ein Beitrag geteilt von Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) am 30. Jul 2017 um 16:56 Uhr

Chris Hemsworth: Seine 10 bekanntesten Filme

