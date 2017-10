Christian Louboutin: Schuhe waren eigentlich nur für Showgirls

Mittwoch, 04. Oktober 2017, 17:15 Uhr

Christian Louboutin hat seine ersten Schuhe eigentlich für Showgirls entworfen. Der Designer verrät, dass die Inspiration für sein erstes Paar Stilettos Tänzerinnen auf der Bühne waren.

Foto: WENN.com

Das berichtet er auch der ‚New York Times‘: „Irgendwie finden [meine Schuhe] wieder ihren Weg zu ihrem Original. Die ersten Schuhe, die ich entworfen habe, waren für Showgirls, Mädchen auf der Bühne Sie haben so eine bestimmte Art von Haltung. Sie sind die treibende Kraft.“ Die bekannten Schuhe mit den roten Sohlen des 54-Jährigen werden besonders von vielen Promis geliebt. Besonders von Cardi B, die das Design sogar in ihrem Hit ‚Bodak Yellow‘ thematisiert. Ihre ersten Schuhe kaufte sie sich in ihrer Zeit als Stripperin.

Louboutin freut sich über Hommage von Cardi B

Der Fashiondesigner selbst weiß aber gar nicht so viel darüber, da er kein Rap-Fan sei. Auf die Frage, was er über Cardi B, die eigentlich Belcalis Almanzar heißt, weiß, versucht er sich zu erinnern: „Sie ist Rapper? Den ‚Yellow‘-Song? Ich weiß nicht mehr als das, um ehrlich zu sein. [Ich bin] kein großer Rap-Fan.“

Obwohl der Modeschöpfer nicht viel über die 24-Jährige weiß, ist er aber erfreut über die Hommage. Auch das Image der Sängerin passe zu seiner Inspiration. Die Rapperin besitzt fast 100 Paar der bekannten Schuhe. Es sei ein Statussymbol in der Bronx, wo sie aufgewachsen ist. „Die Mädchen dort arbeiten hart, um sich die Schuhe zu kaufen. Cardi tut dasselbe“, verriet ihr Stylist Kollin Carter.