Alexandra Maria Lara mit Gerard Butler in neuem Actionfilm

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 5:58 Uhr

Dean Devlin (Autor/Produzent u.a. von „Independence Day“) gibt ab 19. Oktober sein Spielfilm-Regiedebüt mit dem Sci-Fi-Suspense-Thriller „Geostorm“.

Die Hauptrollen übernehmen Gerard Butler, Jim Sturgess („Cloud Atlas“), Abbie Cornish („Ohne Limit“), Alexandra Maria Lara („Rush – Alles für den Sieg“). Der rasante Film ist ein weitere Meilenstein in der bemerkenswerten Karriere der deutsch-rumänischen Schauspielerin.

Die 38-Jährige Tochter eines ehemaligen rumänischen stellvertretenden Theaterdirektors dreht seit 1994 Filme. Wir haben die 10 interessantesten Fakten über sie zusammengetragen.

10 Fakten zu Alexandra Maria Lara

1. Ihren Mann Sam Riley lernte Alexandra Maria Lara am Set von „Control“ kennen.

2. Bereits als Elfjährige gab sie ihr Debüt in dem Fernsehfilm „With Love, Rita“.

3. Lara spielte sogar im Musikvideo von The Killers zu „Shadowplay“ mit.

4. Der deutsch-rumänische Hollywoodexport erlangte internationale Anerkennung durch die Rolle der Traudl Junge in Oliver Hirschbiegels Historiendrama „Der Untergang“.

5. 2008 war die Charakterdarstellerin Mitglied der Jury der Internationalen Filmfestspiele in Cannes.

6. Lara reizte an ihrer Rolle der Ute Fassbinder in Dean Devlins Suspense-Thriller GEOSTORM besonders deren Intelligenz und Ruhe.

7. Bürgerlich heißt sie Alexandra Maria Riley.

8. Sie studierte Schauspiel an der Schauspielschule Charlottenburg.

9. Alexandra Maria Lara lehnte einen Auftritt in Bryan Singers Historienfilm „Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat“ ab.

10. In „Sing“ lieh sie der gestressten Haussau Rosita ihre Stimme.