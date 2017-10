"Bachelor in Paradise": Neue Kuppelshow mit alten Bekannten

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 11:55 Uhr

Nach der Kochshow- und Quizshowschwemme befinden wir uns nun mitten in der Kuppelshow-Schwemme. SAT.1 arbeitet gerade an einer Show für rüstige Singles über 60. Nach „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ plant Konkurrent RTL für 2018 den Spin-Off „Bachelor in Paradise“.

Foto: MG RTL D / Charlie Sperring

Neue Ideen müssen her, die Kandidaten werden knapp… Während in den USA bereits vier erfolgreiche Staffeln abgedreht wurden, steckt die Produktionsfirma Warner Bros. aus Köln derzeit mitten in den Vorbereitungen zur ersten deutschen Staffel. Das teilte der auftraggebende Sender heute mit.

Recycling-Show mit Bekannten

Bei „Bachelor in Paradise“ treffen ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Bachelor und Bachelorette-Staffeln in einem wunderschönen Teil der Erde aufeinander. Die unterschiedlichen Charaktere leben in einem Ressort zusammen und lernen sich bei romantischen und ausgefallenen Dates näher kennen. Was alle Kandidaten eint, ist, dass ihre Suche nach dem Traumpartner in den Formaten „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ leider nicht von Erfolg gekrönt war. Deshalb dürfen sie im „Paradies“ (was auch immer das heißt, noch einmal auf die Jagd gehen und sich neu verlieben, um hoffentlich mit ihrem Traumpartner im Gepäck zurückzufliegen.

Die Kandidaten haben freie Wahl

Treue Bachelor- und Bachelorette-Fans erwartet natürlich das Beste aus diesen zwei Formaten, aber beim „Bachelor in Paradise“ erwartet den Zuschauer auch viel Neues. Dieses Mal gibt es nicht nur einen Traummann oder eine Traumfrau zum Verlieben, die Kandidaten haben die freie Wahl. Während in der einen Woche die Mädels die Rosen an ihre Traumjungs vergeben, sind in der nächsten Woche die Männer dran. Wer hat die richtige Wahl getroffen und darf mit seinem Traumpartner noch länger im Paradies bleiben?

Foto_ Fotolia/ auremar

Am Ende bleiben die Paare übrig, die wirklich etwas füreinander empfinden und die auch außerhalb des Paradieses auf diese eine Liebe setzen. Na das kann ja heiter werden. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

