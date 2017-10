Bella Hadid hat über 200 Paar Sneaker

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 10:48 Uhr

Bella Hadid besitzt über 200 Paar Sneaker, die meisten von Nike. Die 20-Jährige liebt Sneaker und hat in den letzten Jahren eine riesige Sammlung aufgebaut. Das Model arbeitete erst letztes Jahr mit dem Sportbekleidungsgiganten Nike zusammen.

Als sie erst kürzlich ihrer Mutter Yolanda Hadid ihre Kanye-West-Yeezys ausleihen musste, passierte dies nicht zu Bellas Wohlgefallen. In einem Video, das auf ‚Complex.com‘ veröffentlicht wurde, verrät die Brünette einiges über ihre Schuhliebe.

„Ich war schon immer besessen von Nike. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mal mit ihnen arbeiten würde. Ich habe wirklich nur Nikes in meinem Schrank und davon hab ich über 200. Meine Mama hat sich letztens meine [Yeezys] genommen und ich wurde wirklich wütend und sagte ‚Das sind Sammlerstücke, weißt du?‘ Als ich nach New York gezogen bin, habe ich bei Nike unterschrieben und nur noch Nike getragen.“

Sneaker-Fan schon seit der Schulzeit

Schon in ihrer Jugend verehrte Bella Sneaker und hatte sie zur Schule getragen, um sich selbst zu präsentieren. „Als ich aufgewachsen bin, waren Air Force Ones meine Lieblingsschuhe. Ich hatte sie in allen Farben. […] Die Sneaker waren mein Statement, weil ich mich so am besten selbst präsentieren konnte. Ich hatte Vans und Doc Martens und Air Force One und das war alles, was ich getragen habe. Und Converse.“ Für das Model seien Sneaker ein toller Fashiontrend. Sie vereinen Basketballer, Rapper und Models und seien die „Nummer eins in der Modewelt.“ Auch bei Männern gucke sie zuerst auf die Schuhe, die jede Persönlichkeit widerspiegeln würden. „Das Heißeste, was man tragen kann, ist ein geiles Paar Schuhe. Für mich sehen Mädels in Tennisschuhen so sexy aus. Es ist das Beste, was man mit einem Kleid, oder was auch immer man will, tragen kann.“, fügt Bella hinzu.