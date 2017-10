Casey Affleck in "A Ghost Story": Deutscher Trailer

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 18:58 Uhr

Am 7. Dezember kommt mit ‚A Ghost Story‘ ein neuer Film mit Oscar-Preisträger Casey Affleck in die deutschen Kinos. Jetzt gibt es den deutschen Trailer.

Foto: Universal Pictures

Regisseur David Lowery wurde erst im September 2017 beim Deauville Film Festival mit gleich drei Preisen für den Film geehrt – dem Critics Award, dem Revelation Award sowie dem Jury Award. ‚A Ghost Story‘ zeichnet ein einzigartig romantisches Bild unserer Suche nach Sinn, Liebe und dem, was von uns bleibt, wenn wir nicht mehr sind – eine poetische Betrachtung von Zeit und Vermächtnis.

Und darum geht’s in „A Ghost Story“

Es geschieht plötzlich und unerwartet. C (Casey Affleck) kommt bei einem Autounfall ums Leben. Doch kurz darauf kehrt sein Geist zurück. Der Illusion verschrieben, seiner Frau M (Oscar-nominierte Rooney Mara) bei ihrem Verlust beizustehen, muss er feststellen, dass er in seiner neuen Gestalt, losgelöst von jeglicher Zeit, existiert. Als passiver Beobachter ist er gezwungen, schmerzlich dabei zuzusehen, wie ihm das Leben, das er kannte, entgleitet und die Frau, die er liebte, in eine neue Zukunft entschwindet.

Foto: Universal Pictures

Unfähig seine Situation zu akzeptieren, vergehen Tage, Wochen und sogar Jahre, bis C verzweifelt erkennt, dass er womöglich für immer an dieses Dasein gefesselt sein wird. Während sich die Welt um ihn drastisch verändert, verblassen Stück für Stück die Konturen seiner eigenen Existenz.