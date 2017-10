Lionel Richie hat wegen Scott Disick Angst um Tochter

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 20:23 Uhr

Soulstar Lionel Richie macht es Angst, dass seine Tochter Sofia mit Scott Disick zusammen ist. Das 19-jährige It-Girl soll eine Beziehung zu dem 34-jährigen Ex von Kourtney Kardashian begonnen haben.

Lionel Richie gestern bei ‚Good Morning America‘ mit Kollegin Katy Perry. Foto: WENN.com

Der Sänger findet das gar nicht lustig, wie er jetzt im Interview mit ‚Us Weekly‘ erklärt. Auf die Frage, was er von Sofias neuer Beziehung halte, antwortete Lionel: „Ob ich schockiert bin? Ich bin der Vater, also wirklich. Ich habe Todesangst, machst du Witze?“ Die ungewöhnliche Romanze kam erst vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit, trotzdem sprachen Bekannte der Musiker-Tochter schon jetzt über die News.

Ein Beitrag geteilt von Sofia Richie (@sofiarichie) am 13. Sep 2017 um 18:10 Uhr

Sofia Richie streitet alles ab

Offenbar kommt Sofias neuer Freund bei ihrer Clique nicht allzu gut an. „Nicht nur wegen des Altersunterschieds, sondern auch vor allem wegen der Tatsache, dass Sofia jahrelang ein Familienmitglied war und Kendall und Kylie [Jenner] nahestand“, gab ein Bekannter des Models gegenüber ‚Us Weekly‘ als Grund an. Sofia selbst, die vor allem auch wegen ihrer Beziehung zu Justin Bieber bekannt ist, stritt bisher ab, dass mehr mit Scott läuft. So twitterte sie: „Ich bin Single und konzentriere mich auf meine Freunde, Familie und Arbeit.“