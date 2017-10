Maroon 5 kündigen neues Album "Red Pill Blues" an

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 16:42 Uhr

Maroon 5 verkünden ihr neues Album, das den Namen ‚Red Pill Blues‘ tragen wird. Fans dürfen sich auf zehn brandneue Songs freuen, darunter die Hitsingle ‚What Lovers Do‘ mit SZA. Die R&B-Sängerin ist jedoch nicht die einzige Kollaboration auf dem neuen Album.

Foto: Universal Music

Jede Menge Kollaborationen

Auch Julia Michaels, LunchMoney Lewis und A$AP Rocky sind auf der neuen Platte vertreten. Die Band rund um Frontmann Adam Levine teilte die guten Nachrichten am Donnerstag (5. Oktober) auf Social Media mit den Fans. Gleichzeitig ließen die Amerikaner verlauten, dass ihr neues Album schon ab Freitag (6. Oktober) vorbestellt werden kann. Das Album ‚Red Pill Blues‘ folgt drei Jahre nach der Veröffentlichung des letzten Studioalbums ‚V‘, mit dem die Band enorme Erfolge feiern konnte.

Dazwischen veröffentlichten die Jungs von Maroon 5 noch 2015 ein Best Of-Album mit ihren größten Hits, das ihre Fans natürlich begeisterte. Einen Vorgeschmack auf ihr sechstes Album liefert die Erfolgsband mit der Singleauskopplung ‚What Lovers Do‘, für das am 28. September ein Musikvideo veröffentlicht wurde.

Tracklist von ‚Red Pill Blues‘

1. ‚Best 4 U‘

2. ‚What Lovers Do‘ feat. SZA

3. ‚Wait‘

4. ‚Lips on You‘

5. ‚Bet My Heart‘

6. ‚Help Me Out‘ feat. Julia Michaels

7. ‚Who I Am‘ feat. LunchMoney Lewis

8. ‚Whiskey‘ feat. A$AP Rocky

9. ‚Girls Like You‘

10. ‚Closure‘