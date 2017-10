Nicole Kidman als Ex-Undercover-Agentin

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 13:36 Uhr

Nicole Kidman hat einen neuen Job an Land gezogen. Die Oscar-Preisträgerin wurde für eine Hauptrolle in dem kommenden Kriminalfilm ‚Destroyer‘ verpflichtet. In dem neuen Streifen von Regisseurin Karyn Kusama (‚Jennifers Body‘) wird sie eine LAPD-Ermittlerin spielen.

Foto: Drew Altizer/WENN.com

Nachdem der Hollywood-Schauspielerin gerade erst der erste Emmy ihrer Karriere für ihre Darstellung einer unter häuslicher Gewalt leidenen Mutter in der Miniserie ‚Big Little Lies‘ gewonnen hat, hat sie schon die nächste große Rolle in der Tasche: Berichten des Branchenmagazins ‚Deadline‘ zufolge soll die australische Blondine nun für den modernen L.A.-Thriller vor der Kamera stehen. Als Polizistin, die von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, soll sie ihr Können erneut unter Beweis stellen dürfen.

Agentin mit ihrer Vergangenheit konfrontiert

In dem Film geht es um die existenzialistische Odyssee der LAPD-Ermittlerin Erin Bell, die als junge Frau einmal undercover bei einer sektenähnliche Gruppe ermittelte – mit tragischem Ausgang. Jahre später taucht der Anführer der Gang wieder auf und Bell muss sich – konfrontiert mit den anderen verbliebenden Mitgliedern der Gruppe – ihren Dämonen endgültig stellen. Fred Berger, der auch Damien Chazelles sechsfachen Oscar-Erfolg ‚La La Land‘ produzierte, wird den Film auf den Weg bringen.

Auch als Produzenten dabei sind Phil Hay und Matt Manfredi, die zudem das Drehbuch beisteuern und bereits beim Psychothriller ‚The Invitation‘ als Autoren mit Regisseurin Kusama zusammengearbeitet haben. Die Castings für ‚Destroyer‘ laufen momentan auf Hochtouren. Allerdings sind weitere Rollen offiziell noch nicht besetzt. Zuletzt war Nicole Kidman auf der großen Leinwand in Sofia Coppolas ‚Die Verführten‘ zu sehen, der bei den diesjährigen Filmfestspielen von Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet wurde.