Pink und das Problem Familie und Karriere

Für Pink bleibt es wohl „das Schwerste“, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Die 38-jährige Sängerin zieht mit ihrem Ehemann Carey Hart die Tochter Willow (6) und den neun Monate alten Sohn Jameson groß.

Foto: SonyMusic/Sølve Sundsbø

Seit sie Mutter ist, kommt Pink ihr Dasein als Musikerin nicht mehr wie ein „einfaches Puzzle“ vor, da sie die Balance zwischen Zeit zuhause und ihrem Job finden muss. In einem Clip aus ihrer neuen Dokumentation ‚On the Record: P!nk – Beautiful Trauma‘ – die ab dem 13. Oktober auf Apple Music erhältlich ist, erklärt die ‚Trouble‘-Interpretin mehr dazu.

Pink will immer alles richtig machen

Pink, die eigentlich Alecia Moore heißt, sagte: „Ich möchte alles, was ich bin und alles, was ich habe, in alles was ich tue stecken. Ich glaube das Schwerste ist, das herauszufinden. Ich habe mich dem verschrieben, als ich 16 war und ich jetzt bin ich verheiratet und habe Kinder. Ich will einfach immer sicherstellen, dass ich das Richtige für sie tue. Es ist ein einfaches Puzzle mehr, es geht nicht nur um mich.“

Die beiden wichtigsten Dinge in ihrem Leben zu vereinen, scheint jedoch für Pink ganz gut zu klappen – immerhin bringt sie neben der Doku am 13. Oktober auch ihr neues Album mit demselben Titel auf den Markt. Die legendäre Performerin, deren wirklicher Name Alecia Moore ist, ließ es sich dabei nicht nehmen, ihren Fans via Social Media für ihre Unterstützung zu danken: „Es ist eine Weile her und ich bin dankbar für all die Jahre, die wir hatten. Freue mich auf das nächste Kapitel mit euch.“