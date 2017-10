"The Gracefield Incident": Die Aliens kommen

Donnerstag, 05. Oktober 2017, 16:20 Uhr

Mit „The Gracefield Incident“ kommt ein Sci-Fi-Film der anderen Art: Gejagt von Aliens – doch was die Außerirdischen wollen, damit hat niemand gerechnet. Was folgt, ist ein vollkommen überraschendes und unerwartetes Ende.

Und darum geht’s in dem Sci-Fi-Thriller: Matthew (Mathieu Ratthe) hat seit einem Jahr ein künstliches Auge, nachdem er seines bei einem Unfall verloren hat. In dieses hat er eine Handykamera eingebaut, um beim bevorstehenden Trip in die Wälder alles aufzunehmen. Er, seine Freundin Elizabeth (Laurence Dauphinais) und zwei weitere Pärchen wollen in einer Luxushütte entspannen.

Was da runterfällt, ist kein Meteorit

Doch bereits in der ersten Nacht beobachten sie, wie ein Meteorit vom Himmel stürzt. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche und finden das Objekt aus dem All und nehmen es mit in die Hütte. Doch es ist kein Meteorit.

Aliens haben diesen Gegenstand verloren und wollen ihn nun unbedingt wieder haben. Nun beginnt, alles von Matthew mit seiner Augenkamera gefilmt, für die sechs Freunde der wahre Horror. Gejagt und in die Enge getrieben wird einer nach dem anderen von den Außerirdischen entführt. Sie hoffen, dass die Aliens sie in Ruhe lassen, wenn sie den Gegenstand zurückgeben, doch mit dem was dann kommt haben sie nicht gerechnet …

