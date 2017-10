Alles über Elyas M'Barek in "Dieses bescheuerte Herz"

Freitag, 06. Oktober 2017, 19:12 Uhr

Frauenschwarm Elyas M’Barek wird uns zum Ende des Jahres mit gleich zwei Filmen beglücken: Nach ‚Fack Ju Göhte 3′ (26.10.) startet am 21. Dezember ‚Dieses bescheuerte Herz‘ in den deutschen Kinos.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jürgen Olczyk

Darin geht es um einen sorglosen jungen Mann auf der Überholspur, der sich um den herzkranken Teenager Daniel (Philip Noah Schwarz) kümmern muss. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, die beide für immer verändern wird.

Die gefühlvolle Kinokomödie entstand nach der wahren Geschichte von Lars Amend über den herzkranken Daniel Meyer. Der Film erzählt direkt aus dem Leben: authentisch und mit unwiderstehlichem Optimismus. Vor allem ist es aber die Geschichte einer unerwarteten Freundschaft, die Regisseur Marc Rothemund („Mein Blind Date mit dem Leben“, „Sophie Scholl“) mit viel Feingefühl und temporeich in Szene setzt. Einen Trailer gibt es noch nicht.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jürgen Olczyk

Lebenskünstler trifft Dauerpatient

Und darum geht’s: Jede Nacht feiern, einen Audi R8 aus Versehen zuhause im Pool versenken, das findet Lenny (Elyas M’Barek) ziemlich unterhaltsam. Viel mehr interessiert ihn auch nicht. Er wohnt in der Villa seines Vaters, verschwendet dessen Geld und hält sich für einen Lebenskünstler. In einer tristen Hochhaussiedlung in München, liegt der 15-jährige David (Philip Noah Schwarz) im Bett und versucht zu atmen.

Seine Mutter Betty (Nadine Wrietz) muss sofort mit ihm in die Klinik. David ist seit seiner Geburt herzkrank, und ob er seinen 16. Geburtstag feiern wird, kann ihm niemand sagen.

Foto: Constantin Film Verleih GmbH / Jürgen Olczyk

Diese zwei Welten prallen aufeinander, als der Vater von Lenny (Uwe Preuss), ein Herzspezialist, seinen Sohn dazu verpflichtet, sich um seinen Patienten David zu kümmern: David kennt hauptsächlich Operationssäle, Lenny kennt jeden Club in der Stadt. Um bequem davonzukommen, hilft er David vorerst bei den simplen Dingen, die der Junge unbedingt noch erleben möchte: coole Klamotten kaufen, einen Sportwagen klauen, solche Sachen. Dabei merkt er schnell, dass Davids Leben an einem seidenen Faden hängt. Das ist zu viel Verantwortung für den Lebemann Lenny.

Außerdem will David jetzt Mädchen kennenlernen, sich verlieben, wie soll Lenny das organisieren? Aber da hängt er schon fest in einer Freundschaft, so ernsthaft, so intensiv, so ausgelassen, als gäbe es kein Morgen – und das stimmt ja vielleicht.