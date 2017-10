Dylan O'Brien: Der Mädchenschwarm als knallharter Agent

Freitag, 06. Oktober 2017, 16:55 Uhr

Ab dem 12. Oktober lässt Dylan O’Brien im Spionage-Thriller ‚American Assassin‘ als CIA-Agent Mitch Rapp auf der Kinoleinwand seine Muskeln spielen. Nicht nur die jungen Damen können sich auf einen actiongeladenen Auftritt des durchtrainierten Womanizers freuen, denn der 26-jährige zeigt in der rasanten Buchverfilmung, dass er schon längst mehr als nur ein „Teenie-Star“ ist.

Foto: Studiocanal

Der dynamische junge Schauspieler zählt heute zu einem der vielversprechendsten Talente Hollywoods! Mit AMERICAN ASSASSIN steht O’Brien zum zweiten Mal als Hauptdarsteller bei einer für das Kino verfilmten Bestseller-Buchreihe nach Vince Flynn vor der Kamera. Produzent Nick Wechsler schwärmt nach den Dreharbeiten: „Dylan ist so amerikanisch wie Apple Pie, er ist ein Jedermann, den man sofort mag. Wir stellten aber schnell fest, dass er auch ein versierter, durchtrainierter Sportler ist, der Action abliefern konnte, wie wir es uns nicht hätten vorstellen können.“

Über YouTube zum besten Freund eines Werwolfs

Dylan O’Brien tritt früh in die Fußstapfen seiner Eltern: Mit dem Vater als Regisseur und der Mutter als Inhaberin einer Schauspielschule begeistert er sich schnell für die Medien Film und Video: Mit 14 Jahren beginnt der junge O’Brien damit, Clips auf seinem eigenen YouTube-Channel „Dis Be My Channel“ hochzuladen – mehrere Komödien-Kurzfilme, in denen er mit Sketchen zu sehen ist und die er zudem auch selbstständig inszenierte und produzierte. Und er vernetzt sich hierbei mit ersten Kontakten aus dem Showbiz. Der Anfang war gemacht!

Aber dann musste sich auch O’Brien wie so manch anderer aufstrebender Künstler durch diverse Castings durchbeißen, bis er 2011 seine erste Rolle ergattert: O’Brien darf in der MTV-Serie „Teen Wolf“ mitspielen und wird damit zu einem der heißgeliebten Stars der Fernsehserie. Er spielt den etwas tollpatschigen und liebenswürdigen Stiles Stilinski und ist der beste Freund von Werwolf Scott McCall (Tyler Posey), dem er immer mit Rat und Tat zur Seite steht.

Durchbruch mit „Maze Runner“

Das breite Publikum wurde auf O’Brien aufmerksam und ein neuer Mädchenschwarm war geboren. Es folgten weitere Jobs, wie zum Beispiel an der Seite von Britt Robertson und Victoria Justice in „The First Time – Dein erstes Mal vergisst du nie!“ (2012) von Jon Kasdan. Übrigens: Zwischen ihm und Britt Robertson funkte es am Set auch, die beiden sind bis heute ein Liebespaar.

2014 ging es dann richtig rund oder vielmehr querfeldein: O’Brien bekommt den Zuschlag für die Rolle des Thomas in „Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth“, die Verfilmung nach James Dashners gleichnamiger Young-Adult-Buchreihe. Im ersten Film der auf eine Trilogie ausgelegten Reihe müssen Thomas und die anderen entflohenen Gladers eine gefährliche Mission absolvieren.

Einige Freunde von ihnen sind in der berühmt-berüchtigten Last City eingesperrt, einem tödlichen und mysteriösen Labyrinth. Sie müssen ihnen zu Hilfe eilen… 2015 folgte mit „Maze Runner – Die Auserwählten in der Brandwüste“ die Fortsetzung. Der dritte Teil startet 2018 in den Kinos. Bei den Dreharbeiten zu diesem finalen Teil erlitt O’Brien einen schweren Unfall, von dem sich der toughe Star mehrere Monate erholen musste.