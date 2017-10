Felix Jaehn: Neue Single - Albumdebüt kommt im Februar 2018

Freitag, 06. Oktober 2017, 17:40 Uhr

Felix Jaehn veröffentlicht heute seine neue Single „“Like a Riddle“ feat. Hearts & Colors, Adam Trigger. Zeitgleich mit der Single startet auch die Pre-Order zu „I“, dem lang erwarteten Debütalbum von Felix Jaehn.

Foto: Jens Koch

Mit dem Track, der in Kollaboration mit dem schwedischen Duo Hearts & Colors und dem französischen Produzenten Adam Trigger entstand, beweist der 23-jährige einmal mehr, dass er ein gutes Gespür für Kollaborationen hat und nicht nur mit Hochkarätern wie Steve Aoki oder Herbert Grönemeyer zusammenarbeitet, sondern immer wieder auch jungen Talenten eine Plattform bietet.

Durch einen gemeinsamen Freund lernt Felix den DJ und Produzenten Adam Trigger kennen, der gerade in seinem Heimatland Frankreich durchstartet. Gemeinsam arbeiten die beiden an „Like a Riddle“ und sind sich bald sicher, dass sie für den Song über eine festgefahrene Beziehung zwischen Verzweiflung und Missverständnissen eine ganz besondere Stimme brauchen, die der melancholischen Grundstimmung eine augenzwinkernde Leichtigkeit gibt.

Kollabo mit Hearts & Colors

Jaehn wird bei dem schwedischen Indie-Akustikduo Hearts & Colors fündig, deren Song „Lighthouse“ zu der Zeit die skandinavischen Streamingcharts anführt. Kurzerhand lädt Felix Philip Tillström und Nicolai Kjellberg ein, nach Berlin zu kommen – in Zeiten von Internet und Videotelefonie fast schon eine Besonderheit.

Die drei schließen sich in einem Studio ein und feilen an dem Song, bis schließlich alles sitzt. Passend dazu vermengt Felix in der Produktion treibende Moombahton-Rhythmen, Marimba-Spielereien und hypende HipHop-Shouts zu einem tanzbaren Tune, der mit seiner Melancholie perfekt in den Herbst passt.

Foto: ChristianWalter

Debütalbum kommt im Februar 2018

Zeitgleich mit der Single startet auch die Pre-Order zu „I“, dem lang erwarteten Debütalbum von Felix Jaehn.

Dazu sagte er: „Endlich ist es da! Ich habe aus dem Nichts zwei Welthits gelandet und danach von einer Single zur nächsten gedacht, mich von zahlreichen Kollaborationen inspirieren lassen, meinen Sound gefunden. Ich wollte euch aber immer schon noch mehr von mir und meiner Musik zeigen und auf einmal war sie da, die Idee für mein Debütalbum ‚I‘. Neben all den Shows habe ich letztes Jahr ununterbrochen an den Songs gearbeitet und bin jetzt zufrieden, stolz und aufgeregt! Am 16. Februar wird „I“ überall erhältlich sein und ich gehe mit dem Album auf die ‚I LIVE TOUR 2018‘!“