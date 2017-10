Ilka Bessin: Ihre Modekollektion ist da und sie geht wieder auf Tour!

Freitag, 06. Oktober 2017, 18:42 Uhr

Ilka Bessins Modelinie ist ab sofort erhältlich. Die 45-Jährige hat sich schon lange von ihrem pinken ‚Cindy aus Marzahn‘-Jogginganzug verabschiedet und präsentierte ihren neuen Kleidungsstil nun auch im Fernsehen.

Todschicke Klamotten und kaum wiederzuerkennen. Foto: BESSIN/Gabo

Jetzt können auch andere Frauen daran teilhaben. Vorbei sind die Zeiten, in denen Ilka Bessin sich als ‚Cindy aus Marzahn‘ mit pinkfarbenem Lidschatten, schlecht gefärbter Dauerwelle und pinkem Jogginganzug zeigte. Für ein Shooting mit dem Magazin ‚Gala‘ zog sie sich sogar komplett aus (wir berichteten)

Nun hat sie den nächsten Schritt gewagt und hat ihre eigenen Modelinie auf den Markt gebracht. „Auch Frauen mit Kurven mögen es trendig und cool! Mich hat es lange Zeit total genervt, dass es die schönen Sachen, die meine Freundinnen kauften, nie in meiner Größe gab. Privat will ich nun einmal nicht im pinken Jogginganzug herumlaufen, sondern modisch und feminin aussehen!“ Irgendwann habe es ihr dann gereicht „und ich habe das Thema ‚Coole Mode für starke Frauen‘ einfach selbst in die Hand genommen und sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht“, heißt es auf der Seite ihres Online-Shops.

Label für Größen 42 – 45

Das neue Modelabel Bessin richtet sich „an Frauen, die Kleidergröße 42 bis 54 tragen und trotzdem up-to-date sein wollen“. Auch Altersmäßig gebe es keine Grenzen. Das Motto des Spaßvogels ist „Liebe Deine Kurven!“ und soll den Trägerinnen dabei helfen, sich wohl zu fühlen und sowohl mit sportlichen Casual-Looks, als auch mit Business-Outfits alles anbieten, was Frau im Alltag modetechnisch so braucht. Auch die nachhaltige Produktion in Europa sei ihr sehr wichtig: „Lieber vergüte ich den Produzenten angemessen und weiß dafür, dass die Angestellten dort fair bezahlt werden und unter vernünftigen Bedingungen arbeiten können.“ Die erste Kollektion, die aus Shirts, Pullis, Kleidern, Blusen, Jeans und Outdoor-Artikel besteht, ist ab heute (6. Oktober) unter ‚bessin.eu‘ für „faire“ und „moderate“ Preise erhältlich.

Neue Tour ab März 2018

Eine Überraschung zum Schluss: Am 26. März 2018 geht Ilka Bessin mit ihrem neuen Comedy-Programm „Abgeschminkt“ auf Tour. Gestartet wird natürlich wieder im Quatsch Comedy Club, in dem auch „Cindy“ groß geworden ist!

Mit ihrem Tour Programm möchte Bessin all denjenigen Hoffnung geben, bei denen es gerade nicht so läuft und die in ihrem Leben statt des Hauptgewinns bisher immer nur Nieten gezogen haben. Sie möchte zeigen, dass es nicht ewig bergauf gehen kann, sondern irgendwann auch mal wieder bergab gehen muss. Schließlich hat sie das selbst durchgemacht.

Außerdem will die ehemalige Cindy aus Marzahn ihrem Publikum Mut machen und sie motivieren, sich gegen die ganzen Leute, die einem das Leben versauen, zu wehren, denn nur wenn man nach einem Niederschlag nicht wieder aufsteht, haben die Deppen am Ende gewonnen.