Penelope Cruz: Bloß keine Karikatur von Donatella Versace!

Penelope Cruz wollte keine „Karikatur“ von Donatella Versace in ‚The Assassination of Gianni Versace‘ sein. Die 43-jährige Schauspielerin spielt die Rolle der italienischen Designerin in Ryan Murphys neuester Fortsetzungsfolge von ‚American Crime Story‘.

Die Veröffentlichung ist für nächstes Jahr geplant. Cruz gab zu, dass sie Schwierigkeiten hatte, den Akzent der 62-Jährigen nachzuahmen, weil sie die Mogulin nicht „imitieren“, sondern ihr Wesen erfassen wollte.

In einem Interview mit Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow für das ‚Interview‘-Magazin erzählt die brünette Schönheit: Ich habe viel mit einem Dialogtrainer gearbeitet, um herauszufinden, wie Donatella gesprochen hat. Sie spricht etwas anders, als sie es in den 90er-Jahren getan hat. Ihr Akzent ist italienisch mit einem internationalen Flair – sehr Rock ’n‘ Roll-mäßig. Ich wollte sie nicht imitieren oder karikieren. Ich wollte ihr Wesen erfassen.“

Die Schauspielerin (‚Vicky Cristina Barcelona‘) „hofft“, dass die Versace-Chefin Donatella sich die Show anschaut und sich darüber „freut“. Obwohl sie keine Zweifel hat, könnten einzelne Szenen einige Seiten in der Businessfrau berühren: „Es ist eine heikle Geschichte. Ich spiele jemanden, der noch lebt und der seinen Bruder auf eine schreckliche Art und Weise verloren hat und nach 20 Jahren immer noch schrecklich vermisst. Ich hoffe, dass sie wenn sie die Show sieht, glücklich sein wird. Ich bin mir sicher, dass es schwer für sie sein wird, da es um ihren verstorbenen Bruder geht. Ich habe es mit sehr viel Liebe getan. Nach dieser Verwüstung musste sie die Firma in Ehren halten. Ich weiß nicht, ob sie es jemals gesagt hat, aber es war ein Weg, das Andenken an ihren Bruder am Leben zu erhalten.“

Cruz spielt an der Seite von Edgar Ramirez, der Gianni Versace verkörpert. Ricky Martin wird Giannis Partner Antonio D’Amico porträtieren.