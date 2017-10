Russell Brand war gerne mit Katy Perry verheiratet

Freitag, 06. Oktober 2017, 9:50 Uhr

Russell Brand fand seine Ehe zu Katy Perry „wundervoll“. Der 42-jährige Komiker und Schauspieler, der heute mit Laura Gallacher verheiratet ist, mit der er die 11 Monate alte Tochter Mabel großzieht, trat 2010 mit der ‚Roar‘-Interpretin vor den Traualtar.

Foto: Rocky/WENN.com

Vor der Scheidung zwei Jahre später sei die Ehe der beiden laut Russell wunderbar gewesen. Er behauptete im Interview mit Wendy Williams: „Es ist ein bisschen schwer, in so einer Situation zu sagen, was los ist. Aber es war eine sehr, sehr wundervolle Zeit. Sie war wunderbar. Sie ist so eine wunderbare Person, ich empfinde nur Liebe für sie.“

Auch für Katys neues Engagement als ‚American Idol‘-Jurorin wünscht Russell ihr nur das Beste: „Ich weiß nicht viel über ‚American Idol‘ oder sowas. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie eine gute Juroren sein wird.“ Mit Perry war Brand gerade mal 14 Monate verheiratet.

Brand hat wieder geheiratet

Erst vor einiger Zeit entschloss sich der Star dazu, wieder den Bund der Ehe zu schließen. Nachdem seine Heirat mit Katy damals einen Medienrummel sondergleichen ausgelöst hatte, wollte Russell es diesmal ruhig halten, wie ein Insider zu der Zeit der ‚Sun‘ verriet: „Sie wollten eine sehr kleine, persönliche Sache mit ihrer Tochter Mabel, Familie und engen Freunden, anstatt eines Zirkus. Es war ein liebenswertes Ereignis. Mabel war Ehrengast.“