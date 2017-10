Umfrage: Judith Williams ist die Beliebteste!

Freitag, 06. Oktober 2017, 13:10 Uhr

Judith Williams mögen die meisten! Die vierte Staffel des VOX-Quotenhits „Die Höhle der Löwen“ läuft besser denn je. Nach dem Ausstieg von Publikums-Liebling Jochen Schweizer, dessen Stuhl durch Dagmar Wöhrl neu besetzt wurde, gibt es nun ein neues Beliebtheits-Ranking.

Die „Löwen“. V.l.: Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel.

Das Ergebnis der neusten Studie des Marktforschungsinstitutes mafo.de: Judith Williams ist in dieser Staffel mit 31,2 Prozent der Stimmen die beliebteste Löwin. Durch ihre unternehmerische Tätigkeit vor allem im Kosmetik-, Mode- und Schmuckbereich, ist sie naturgemäß besonders beliebt bei den Frauen. Hier erhält die ausgebildete Opernsängerin 39,6 Prozent der Stimmen – bei den Frauen im Alter zwischen 31 und 45 Jahren sind es sogar 45 Prozent.

Investorin Judith Williams unterzieht die Tanz-Sneaker von „Revodancer“ einem Praxistest. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Frank Thelen ist vor allem bei Jüngeren am beliebtesten

Platz 2 geht in diesem Jahr an Frank Thelen. Der jüngste Löwe – ziemlich taff, aber eben auch knallhart in der Ansage – der Runde erhielt insgesamt 24,4 Prozent der Stimmen. Auffallend viele Fans hat Thelen bei den männlichen Befragten. Hier liegt er mit 29,3 Prozent sogar deutlich vor Gesamtsiegerin Williams (22,2 %) und auch bei den 18-30-Jährigen sticht er seine Konkurrentin mit 33 Prozent gegenüber 26 Prozent (Williams) klar aus.

Judith Williams und Frank Thelen beraten sich. Foto: MG RTL D / Frank Hempel

Platz 3 geht an Ralf Dümmel mit 21,2 Prozent. Der Neuling der dritten Staffel kam vor einem Jahr auf lediglich 4,5 Prozent und hat sich nun schon auf 21,2 Prozent der Stimmen gesteigert. Der sehr warmherzige Hamburger ist bei allen Geschlechts- und Altersgruppen etwa gleichermaßen beliebt. Der vierte Platz geht an den umtriebige Unternehmer Carsten Maschmeyer (13,5 %). Das neue Gesicht Dagmar Wöhrl muss sich mit 9,7 Prozent und dem damit verbundenen letzten Platz des Rankings zufrieden geben.

Das Marktforschungsinstitut mafo.de befragte im Zeitraum vom 01. Oktober bis 06. Oktober 2017 in seinem online mafoBus 698 TV-Zuschauer der aktuellen Staffel.