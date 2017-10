Kate Winslet in "The Mountain Between Us": "Man fühlt mit ihnen"

Samstag, 07. Oktober 2017, 20:12 Uhr

Kate Winslet und Idris Elba geben in dem fesselnden Drama ‚The Mountain Between Us‘ erneut eine Kostprobe ihres außergewöhnlichen darstellerischen Talents. Sie spielen zwei Überlebende eines Flugzeugabsturzes, die sich in einer feindseligen Wildnis wiederfinden – und dort auf keine Hilfe hoffen können.

Regisseur Hany Abu-Assad, Hauptdarstellerin Kate Winslet (Ashley Knox) und Idris Elba (Ben Payne). Foto: Twentieth Century Fox

Die Dreharbeiten fanden in den kalten Wintermonaten in den Bergen Kanadas statt. Durch diese extremen Bedingungen konnte Regisseur Hany Abu-Assad sein Drama ziemlich authentisch umsetzen: Man fühlt mit den Figuren, leidet mit ihnen, während sie alles tun, um zu überleben, mit Müdigkeit und Verletzungen kämpfen und von wilden Tieren bedroht werden.

Hany Abu-Assad erklärte dazu: „Was bei diesem spannenden und klugen Drama extrem fasziniert, ist der Umstand, dass die Figuren eine Persönlichkeitsveränderung durchlaufen. Sie nutzen ihre jeweiligen Fähigkeiten, um sich und einander zu helfen und verändern sich dabei grundlegend. Alex ist furchtlos und temperamentvoll, Ben hingegen stark und überaus vorsichtig. Im Verlauf ihrer Odysee wachsen die beiden langsam zusammen, fangen an, einander zu schätzen und zu verstehen – und lernen schließlich, dass sie sich aufeinander verlassen können. Im Kern erforscht ‚The Mountain Between Us‘ was es heißt, selbstlos, mutig und vor allem menschlich zu sein“.

Kate Winslet mag Herausforderungen wie diese

Kate Winslet sagte jüngst dem ‚New York Magazine‘ über die strapaziösen Dreharbeiten bei um die minus 38 Grad: „Ich kann mich mehr auf extreme Bedingungen einlassen als auf den einfachen, bequemen Weg. Ich mag die Herausforderung und es ist eine lange Zeit her, dass ich einen Film gemacht habe, bei dem man eine hohe körperliche Kraftanstrengung, Durchhaltevermögen und Einsatz brauchte – sowie die Überwindung der Angst, jeden einzelnen Tag. Außerdem bin ich eher eine kalte als eine heiße Person. Wenn im Drehbuch steht ‚Es ist ein drückend heißer Tag am Strand in Tahitit‘ bin ich weniger interessiert.“