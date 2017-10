Nena: So wird heute Abend ihr 40-Jähriges im TV bejubelt

Samstag, 07. Oktober 2017, 13:48 Uhr

Nenas Familie ist gekommen, diverse Kollegen und Weggefährten stehen auf der Bühne – und Thomas Gottschalk führt als Gastgeber durch den Abend: Mit einer großen Show feiert das ZDF heute die legendäre deutsche Sängerin.

TV-Dinosauriuer Gottschalk zieht gleich zu Beginn der Musik-Show seinen Hut – immerhin gilt es, eine echte Pop-Ikone zu feiern: „Nena – ein deutscher Weltstar“, sagt der 67-Jährige und kündigt „die Frontfrau der deutschen Musikszene“ an. Nena steht ja inzwischen seit 40 Jahren auf der Bühne. Zweieinhalb Stunden lang gibt’s deshalb heute Musik und Talk – mit Nena, Familie, Freunden und Kollegen – in einer Dramaturgie wie man sie längst von der RTL-Chartshow kennt.

Erster Auftritt im „Musikladen“

„Nichts versäumt“ lautet der Titel der TV-Hommage und der im nächsten Jahr folgenden Jubiläumstour. „Ich hab heute nichts versäumt, denn ich hab nur von dir geträumt“, sang die 22-Jährige aus Hagen in Nordrhein-Westfalen 1982 bei jenem Fernsehauftritt, mit dem ihr der Durchbruch gelang. Im roten Ledermini wirbelte Nena durch den TV-„Musikladen“ und die Musikszene durcheinander. „Wir waren alle schockverliebt“, erinnert sich BAP-Sänger Wolfgang Niedecken an jenen Moment.

Nena kniet vor Gianna Nanini nieder

Gesungen werden in der Show durchweg Nena-Songs, neu arrangiert und live – ob von Niedecken („Fragezeichen“), The BossHoss („Leuchtturm“), Sasha („Lass mich dein Pirat sein“) oder Daniel Wirtz („In meinem Leben“). Neben weiteren Gratulanten wie Rea Garvey, Samy Deluxe und den Frontmännern der ostdeutschen Herrenkapellen City, Karat und Puhdys gibt es dann auch Deutschpop auf Italienisch: Rockröhre Gianna Nannini (61) hat „Liebe ist“ übersetzt – und Nena kniet vor ihr nieder.

Frida Gold und Yello mit „Rette mich“

Ein besonderes Duo bringt auch ein Ständchen: Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler und Dieter Meier vom Schweizer Duo Yello liefern ihre gemeinsame Version von „Rette mich“. Nena selbst hat als Duett-Partner Dave Stewart (Eurythmics) beim gemeinsamen Song „Be My Rebel“ an der Seite. Auch ihre Tochter Larissa tritt mit ihrem Elektropop-Duo AdamEva auf, Larissas Zwillingsbruder Sakias, der als Singer-Songwriter an seinem Debütalbum arbeitet, mit Nenas Song „Das weiße Schiff“.

Alle vier Kinder und ihr Lebensgefährte Philipp Palm (44, beide sind seit 23 Jahren ein Paar) sitzen denn auch gemeinsam mit Nena und Gottschalk auf der Talk-Couch. Musik machen sie alle, auch Simeon (19), der jüngste (gemeinsame) Sohn, der schon im hauseigenen Tonstudio produziert. Und Samuel, der Hip-Hopper, der gerade mit eigener Band durchstarten will. „Die Musik von Nena selber, die hat mich nicht wirklich beeinflusst, aber die Musik, die sie mir gezeigt hat, die hat mich zum Teil beeinflusst“, erzählt er in der Show über seine Mutter.

Jubiläum ein Jahr zu früh?

Es gibt Rückblicke auf Nenas Karriere. Weggefährten erinnern sich, etwa Rainer Kitzmann, der ihr im Herbst 1977 in einer Hagener Disco anbot, Sängerin seiner Band zu werden. Mehre Abende lang habe er sie dort zuvor beobachtet, berichtet er. „Das war die erste Castingshow meines Lebens“, sagt Nena und lacht. Dass die Band The Stripes sich dann aber erst 1978 gegründet habe und das ZDF das Jubiläum damit etwas zu früh feiere, wurde bereits moniert. Auch fällt auf, dass keiner der unmittelbaren Chart-Wettbewerber wie Joachim Witt oder Hubert Kah aus den Achtzigern gar nicht dabei sind.

Die Sängerin selbst startet ihre Tour zum 40-Jährigen im Mai nächsten Jahres. Was sie selbst beim Zurückschauen so denke, fragt Gottschalk Nena. „Ganz schön viel Leben für 57 Jahre“, sagt sie. Eine Phase, die ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben sei? „Ja, klar, als die Luftballons um die Welt flogen, da war ich natürlich super gut drauf“.

Die fliegen auch am Ende der bunten TV-Party zum großen Finale – kurz bevor Gottschalk seinen Hut wieder aufsetzt. (Dorit Koch, dpa)