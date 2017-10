"Pacific Rim Uprising": Der erste Trailer

Samstag, 07. Oktober 2017, 9:34 Uhr

Bigger, stronger, better –“Pacific Rim“ is back! Ende März 2018 schließen sich John Boyega und Scott Eastwood in „Pacific Rim: Uprising“ dem Jaeger-Programm an und sagen den Kaiju den Kampf an. Jetzt gibt es den ersten actiongeladenen HD-Trailer und erste Bilder.

Foto: Universal Pictures

In der Fortsetzung des Sci-Fi-Spektakels sieht sich die Erde im Jahre 2035 mit einer erneuten Kaiju-Monster-Bedrohung konfrontiert. Ans Aufgeben denkt die Menschheit aber nicht: Denn mit der nächsten Generation der Jaeger-Piloten steht bereits eine übermächtige Flotte revolutionärer Kampfroboter bereit, die sich den Monstern schwer bewaffnet in den Weg stellen soll.

Doch die Dinger, die aus einer Erdspalte gekrochen sind, lassen sich nicht so einfach kaputtmachen.

Trailer wirkt wie „Transformers“

In den Hauptrollen neben den beiden Überfliegern John Boyega und Scott Eastwood außerdem Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona und Charlie Day. Regie führt Steven S. DeKnight („Daredavil“) , bekannt auch als Hauptautor und Co-Executive Producer der Serie „Spartacus“. Mit „Pacific Rim“ gibt er sein Debüt außerhalb der Serienwelt.

Ob er in die großen Fußstapfen von Visionär Guillermo del Toro treten kann bleibt aber zu bezweifeln. Die ersten Bilder wirken schon sehr wie „Transformers“.

Foto: Universal Pictures