Jane Fonda: Bitte mehr Senioren-Sex in Filmen

Dürfen alte Menschen Sex haben oder einfach nur küssen, zumal im Film? Hollywood-Ikone Jane Fonda findet: Ja, auf jeden Fall.

Jane Fonda im Bett mit Robert Redford. Foto: Netflix/Kerry Brown

Die 79-Jährige, die 1968 als heißblütige Barbarella einen ihrer ersten Höhepunkt ihrer langen Filmkarriere hinlegte, versteht nicht, wieso ältere Schauspieler kaum noch Liebende oder gar Sex-Szenen darstellen dürfen. „Sowas sollte heute doch längst natürlich sein“, sagte die zweifache Oscar-Preisträgerin jetzt im Gespräch der „Welt am Sonntag“.

In Europa werden alte Schauspieler nicht so behandelt

Sie fügte hinzu: „Aber dann gibt es da dieses Ding namens Altersdiskriminierung. Es gibt Leute, die wollen sich das nicht ansehen, wenn alte Menschen in Filmen jemanden küssen oder Sex mit anderen alten Menschen haben.“ Einige fänden gar, dass alte Menschen überhaupt nicht mehr in Filmen gezeigt werden sollten, sagte Fonda weiter.

Jane Fonda in Paris. Foto: WENN.com

Weiter sagte die Schauspielerin, die am 1. Oktober für L’Oreal in Paris über den Laufsteg lief: „Bei Ihnen in Europa ist das zum Glück noch anders als in den USA, bei Ihnen werden ältere Schauspieler nicht so gemein behandelt.“

Jane Fonda ist derzeit mit ihren nicht minder berühmten Kollegen Robert Redford (81) im Netflix-Film „Unsere Seelen bei Nacht“ zu sehen. Sie spielen eine Witwe und einen Witwer, die sich ineinander verlieben. Zuletzt verriet sie übrigens im März dieses Jahres, dass sie als Kind missbraucht wurde. (dpa/KT)

