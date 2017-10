Teenager Hally Berry: So süß haben wir sie ja noch nie gesehen

Sonntag, 08. Oktober 2017, 20:12 Uhr

Da schwelgt wohl jemand in alten Erinnerungen: Schauspielerin Halle Berry, die eine tolle Karriere hingelegt hat und immer noch zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods gehört, veröffentlichte jetzt ein Foto von sich auf Instagram, als junges Mädchen.

Foto: Joe Alvarez

Darunter schrieb sie: „Wenn ich diesem jungen Mädchen heute einen Rat geben könnte, würde ich ihr sagen, das sie noch einmal alles genau so tun sollte, ohne es zu bereuen.“

90.000 Likes für dieses süße Foto

Auf dem Foto ist eine bildhübsche junge Halle Berry zu sehen, im 80er Look mit großer, weiter Denim-Jacke, wilder Lockenpracht und einem unwiderstehlichen Lächeln in die Kamera blickt. Über 90.000 Likes gab es dafür bisher von ihren Followern und Kommentare wie „Wunderschön“ und „Tolle Frau – auch heute noch“ blieben da natürlich nicht aus.

Ein Beitrag geteilt von Halle Berry (@halleberry) am 6. Okt 2017 um 11:36 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin ist im Moment in „Kingsman 2 – The Golden Circle“ in unseren Kinos zu sehen. Die Karriere der inzwischen 51-jährigen Mutter scheint also weiterhin hervorragen zu laufen. Und wer so mit 51 noch aussieht, wie die Hollywood-Schauspielerin braucht sich um seine berufliche Zukunft auch keine Gedanken machen. (SV)