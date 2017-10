Verona Pooth geht nun doch straffrei aus

Sonntag, 08. Oktober 2017, 17:58 Uhr

Ein Handy-Video von Verona Pooth, ohne Gurt am Steuer eines Autos sitzend, hatte im Netz für Aufruhr gesorgt. Auch die Polizei schaltete sich ein und erließ einen Bußgeldbescheid. Gegen den hat sich die berühmte Selbstdarstellerin nun erfolgreich gewehrt.

Foto: AEDT/WENN.com

Das bereits Ende Mai veröffentlichte Handy-Video zeigte die 49-jährige Werbe-Ikone unangeschnallt am Steuer eines Autos sitzend – Bußgeld zahlen muss sie aber wohl nicht. Das Düsseldorfer Amtsgericht beabsichtige, das Verfahren einzustellen, sagte eine Gerichtssprecherin.

Polizei zeigte Verona bei der Bußgeldstelle an

Das 16-Sekunden-Video hatte Pooth auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Es zeigt sie während der Fahrt am Steuer eines Autos: gut gelaunt, aber anscheinend ohne Gurt. Und daran hatte sie wohl auch gar nicht gedacht.

Die Schöne hatte danach gesagt, eine Freundin habe sie am Steuer im Auto gefilmt. „Und angeschnallt habe ich mich auch, als ich vom Parkplatz fuhr.“ Die Polizei hatte ihr das aber nicht abgenommen und den Fall bei der Bußgeldstelle der Stadt angezeigt. Die Fahrstrecke soll eine öffentliche Straße in Düsseldorf gewesen sein und kein Parkplatz, wie Pooths Erklärung nahelegte. Das Video war dann kurz darauf vom Facebook-Auftritt verschwunden.

Anwalt hat sie aus dem Verfahren geboxt

Pooth sei dann ein Bußgeldbescheid wegen Fahrens ohne Sicherheitsgurt und Handy-Nutzung am Steuer in Höhe von insgesamt 96 Euro zugestellt worden, hieß es seitens des Gerichts. Dagegen habe ihr Rechtsanwalt aber Widerspruch eingelegt und dabei das Gericht offenbar zumindest teilweise überzeugen können. Über die Argumentation des Anwalts wurde nichts bekannt. Da hätten wir gerne mehr gewusst. Einfach zum erfahren, was geht und was nicht. Vielleicht berichtet ja Verona demnächst in einer Talkshow davon. (dpa/KT)