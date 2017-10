Charts: "Blade Runner 2049" oben, "Es" erfolgreichster Horrorfilm aller Zeiten

Montag, 09. Oktober 2017, 17:00 Uhr

Hier gibt es den aktuellen Überblick über die Knocharts in Nordamerika und Deutschland. Liebhaber des Sci-Fi-Kultfilms „Blade Runner“ warteten seit Jahrzehnten auf eine Fortsetzung. Nun ist sie da – füllt in den USA und Kanada aber trotz bester Kritiken noch nicht die Kinos.

Herr Ford und Herr Gosling in Eile. Foto: Sony Pictures Entertainment GmbH

Das Sequel des Kultfilms „Blade Runner“ ist an Nordamerikas Kinokassen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach ersten Hochrechnungen vom Sonntag startete „Blade Runner 2049“ trotz bester Kritiken am Wochenende mit Einnahmen von 31,5 Millionen Dollar (knapp 27 Millionen Euro).

Das reichte zwar für die Spitze der Kinocharts in den USA und Kanada, blieb aber um gut 15 Millionen Dollar hinter Projektionen für den mit 150 Millionen Dollar gedrehten Film zurück, resümiert der „Hollywood Reporter“.

Das neue Epos von Denis Villeneuve greift die Fäden von Ridley Scotts Klassiker von 1982 auf. Die Filmlänge von 163 Minuten dürfte einer der Gründe für das enttäuschende Ergebnis sein, schreibt das Blatt, gefolgt vom flauen Interesse weiblicher und jugendlicher Zuschauer. Besonderes letztere dürfte mit dem Kult vermutlich nichts anzufangen wissen.

Harrison Ford in der Rolle des einstigen Replikantenjägers Rick Deckard und der populäre Ryan Gosling als Polizist K helfen offensichtlich nicht auch wirklich.

„Es“ hat schon 600 Millionen Dollar eingespielt

Platz 2 der Kinocharts ging mit 10,1 Millionen Dollar an „Zwischen zwei Leben – The Mountain Between Us“ des Palästinensers Hany Abu-Assad mit Kate Winslet und Idris Elba. Der Abenteuerfilm, in dem sich die einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes auf ihrer Suche nach Hilfe näher kommen, läuft im Dezember in Deutschland an.

Die Verfilmung von Stephen Kings Bestseller „Es“ rutschte mit 9,6 Millionen Dollar von der Chartspitze der vergangenen Woche auf Platz drei ab. Sie hat laut „Hollywood Reporter“ in bisher gerade mal fünf Wochen weltweit aber schon mehr als 600 Millionen Dollar eingespielt und ist damit der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten.

Der amerikanisch-kanadische Trickfilm „My Little Pony – Der Film“ von Jayson Thiessen landete mit 8,8 Millionen Dollar auf Rang vier. Er basiert auf der TV-Serie „My Little Pony – Freundschaft ist Magie“ und lief zeitgleich in Deutschland an.

„Blade Runner 2049“ nur auf Platz 2

Und so sehen die Kinocharts in Deutschland nach dem letzten Wochenende aus.

1. „Es“ 575.000 (2,1 Millionen Besucher bisher)

2. „Blade Runner 2049“ 250.000

3. „Cars: Evolution“ 190.000

4. „Kingsman: The Golden Circle“ 140.000

5. „The Lego Ninjago Movie“ 90.000