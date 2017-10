Boris Becker und das Dschungelcamp: Hier ist das Ende der Diskussion

Montag, 09. Oktober 2017, 17:48 Uhr

Boris Becker und das britische Dschungelcamp: Seit zwei Tage gibt es wilde Spekulationen um eine Teilnahme der deutschen Sportlegende in der Show ‚I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!‘.

Boris Becker heute in London. WENN.com

Boris Becker (49) hat tatsächlich ein Angebot für die Teilnahme an der britischen Version des Dschungelcamps erhalten. Das teilte heute der Anwalt des ehemaligen Tennis-Stars mit. Becker habe aber „selbstverständlich abgelehnt“, hieß es in der Mitteilung. Berichte, wonach der Star gar in Verhandlungen mit dem TV-Sender ITV stehen soll, seien aber „schlicht falsch“.

Medienberichte sind nur Spekulationen

Eine Sprecherin des britischen Senders, der die Reality-Show in Großbritannien ausstrahlt, bezeichnete entsprechende Berichte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London als „pure Spekulation“. Die britische Zeitung ‚The Sun‘ zitierte in ihrem Bericht einen angeblichen „Insider“ mit den Worten: „Er muss schnell viel Geld machen und hat sich dazu an ‚I’m A Celebrity‘ gewandt“. Eine Lüge.

Becker war in den vergangenen Wochen vermehrt in die Schlagzeilen geraten, seit ein Gerichtsbeschluss in London Spekulationen über seine Zahlungsfähigkeit aufkommen ließ. (dpa/KT)