Janet Jackson auf Tour: So sollen Fans ihr Leben feiern

Montag, 09. Oktober 2017, 11:13 Uhr

Die Fans von Janet Jackson sollen ihr Leben feiern. Die 51-Jährige ist seit Anfang letzten Monat wieder auf Welttournee unterwegs und der Kreativchef der Tour, Gil Duldulao, war entschlossen, dass die Show auf eine ganz bestimmt Art und Weise aufgezogen werden sollte.

Foto: Johnny Louis/WENN.com

„Es hätte ganz einfach so laufen können ‚Hey, ich will diese Art von Tour, bei der wir so kreativ werden und völlig übertreiben‘, aber es ist eine große Sache, eine Tour zu machen. Man muss die visuellen Effekte, die LED Bildschirme, das Licht zusammenstellen“, erklärt er gegenüber ‚E!News‘. „Ich war in all diesen Dingen involviert und ich wollte, dass das Publikum sich erinnert, wer sie ist und dass es sie feiert.“

Jackson ist eine lebende Legende

Ganz unbescheiden fügte der Showmacher hinzu: „Sie ist so eine Legende. Und ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft.“ ‚Unbreakable‘ heißt ihre Show und ist mit dem Namen eine Hommage an ihr erstes Album von 1989, das den gleichen Titel trug. „Ich denke, das Wichtigste daran ist, dass die Masse der Leute zusammen kommt und versucht, in dieser Welt, in der wir jetzt leben, positiv zu bleiben.“

Bis 17. Dezember ist Janet Jackson noch in Nordamerika unterwegs.