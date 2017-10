Katie Price plant diese Bling-Bling-Sargkollektion

Montag, 09. Oktober 2017, 9:06 Uhr

Briten-Selbstdarstellerin Katie Price muss immer wieder auf’s Neue sehen, wie sie in die Schlagzeilen kommt. Ihr neustes Geschäfts-Model: Rosa Klunker-Särge!

Katie Price mit Tochter Princess (10) und Sohn Junior (12). Foto: WENN

Price, die es schon mit Büchern, Schönheitsprodukten, Schmuck, Parfüm Kalendern und Pferdedecken versucht hat und in zahlreichen Reality-Shows auftrat, will eine eigene Sarg-Kollektion auf den Markt bringen. Die schrägen Kästen sollen in schreiendem Rosa gehalten und mit Kristallen verziert sein. Das berichtet die britische ‚Sun‘ und veröffentlicht gleich einen Entwurf, auf dem sich riesige stilisierte Brüste auf dem Deckel befinden. Am Rande steht in feinster Schnörkelschrift groß und deutlich: „Asche zu Asche, Busen zu Busen“.

Särge für Leute mit Humor und Geld

Eine Quelle sagte dazu: „Katie weiß, wie man Geld macht – und das kann auch ihre beste Idee sein. Jeder, der einen guten Sinn für Humor hat – oder eine Obsession für rosa Kristallen – wird es lieben.“

Die 39-jährige Mama von fünf Kindern und Mutter aller britischer It-Girls, ist derzeit wohl noch auf der Suche nach einem Markennamen. Was die Särge kosten sollen ist noch nicht bekannt. Bislang soll Katie Price rund 40 Millionen Euro verdient haben. (PV)